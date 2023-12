TREBA DA SE SPUSTIMO NA ZEMLJU I BUDEMO REALNI! Bivši as Partizana ZAGRMEO zbog katastrofe srpskih klubova: A kažu neki ljudi...

Srpski fudbal se obrukao ove godine u Evropi i na 28 utakmica doživeli smo čak 25 poraza, uz tek jednu pobedu i dva remija.

Zbog toga smo pali na 19. mesto UEFA rang-liste i godinama ćemo trpeti posledice zbog toga, na šta upozorava i bivši srpski fudbaler Nenad Marinković, danas skaut u Partizanu.

- Dok sam igrao fudbal, nisam voleo statistiku, ali ova je grubo rečeno - katastrofa. Večerašnja utakmica TSC-a u Atini je pokazala da nismo dostojni Evrope. Moramo da se okrenemo i gledamo u budućnost, da uhvatimo korak ka Evropi, da bolje radimo, ali i da ozbiljnije shvatimo neke stvari. Olako shvatamo neke stvari. Kao, lako je to, to je Olimpijakos. Pokazao je večeras Olimpijakos kakav je klub - naglasio je Marinković za TV "Arena Sport".

foto: Printscreen

Nenad Marinković ističe da "ne zna šta je najveći problem" i da je tu potrebno pronaći odgovor, ali je jasno da se vrtimo oko istih stvari - lošijih igrača, slabog igračkog kadra ili nedovoljno kvalitetne lige.

- Naša liga je slabija i vidite da ne možemo da ispratimo ritam belgijskog i grčkog fudbala. A, kažu neki naši ljudi da smo bolji od Grka i Hrvata, a svi oni bolji od nas u Evropi. Treba da se spustimo na zemlju i sagledamo stvari sa realne strane - poručio je bivši fudbaler i rekao da se nada da će TSC i Čukarički izvući pouke iz ove evropske jeseni.

Njegov predlog je da se smanji broj klubova u ligi, da se igra trokružno kao u nekim zemljama regiona, a ističe da je na kraju za uspeh klubova najvažniji "uređen sistem". Kao primer toga, izdvaja Bode/Glimt iz Norveške i Šturm iz Austrije, koji će igrati proleće u Evropi.

- Oni su iz uređenog sistema. Da li je to dovoljno? Prave rezultat jer znaju ko šta radi u klubu. Zna se ko dovodi, ko je trener... Zna se što kažu ko je gazda, a ko otvara kapiju. To je put koji mi treba da imamo - kazao je on.

Prema rečima Marinkovića, srpski fudbal takođe oskudeva za talentovanom decom u mlađim kategorijama i ističe da to nije ni blizu kao što je nekada bilo. Sve je manje reprezentativaca iz Crvene zvezde i Partizana, a isto tako većina ih je koncentrisana u Beogradu, što je takođe problematično. Ipak, kako pišu mediji o njima, reklo bi se da je sve idilično i da se ništa nije promenilo u međuvremenu:

- Ima manje talenata... Prave se bomastični naslovi, a verujte da nisu ni blizu tog kvalitet. Pumpaju ih roditelji, pravi se da su Mesi, a nisu ni M. Misliš da si završio kad te povežu u medijima sa Portom i Realom, a nisi ni počeo - naglasio je skaut crno-belih.

Kurir sport/Mondo/A.K.

Bonus video:

00:35 Himna Lige šampiona