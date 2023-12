GRCAO U SUZAMA ZBOG MIHE, NAVIJAČI MU PRETILI SMRĆU, GODINE GA SPASILE ROBIJE! Napravio haos u klubu, pa ZAKUKAO: Ja sam već MRTAV

Nekadašnji prvi čovek Sampdorije, Masimo Ferero, iza sebe ima veoma burnu i živopisnu biografiju.

Sampdoriju je preuzeo 2014. godine kada je klub bio u ozbiljnim dugovima, sve sa namerom da vrati posrnulog velikana iz Đenove na staze stare slave. U početku mu je to išlo za rukom, navijači su ga prihvatili, ali je sve veoma brzo krenulo nizbrdo, pa će umesto po uspesima, Ferero ostati upamćen po brojnim malverzacijama zbog kojih je završio i iza rešetaka!

foto: Livemedia/Fotogramma / Zuma Press / Profimedia

Prvi put je u centar pažnje svetske javnosti stigao za vreme pandemije koronavirusa kada je istakao da fudbal ne sme da se nastavi dok se sve ne reši.

- Mir će zavladati tek kad neko kaže da je pronašao vakcinu. Kako očekivati od igrača da budu u karatinu 30 dana ukoliko se zaraze? Ja bih voleo da se sezona nastavi, ali to mora biti pod određenim uslovima. Zaboravite na fudbal ove sezone, umesto što gledamo u nebo bolje da se spremamo za narednu sezonu - zagrmeo je tada Ferero.

Godinu dana kasnije prvi čovek Sampdorije uhapšen je zbog finansijskih malverzacija, kada je podneo ostavku na mesto predsednika. Klub iz Đenove se tada oglasio saopštenjem.

- Sa velikim zaprepašćenjem saznali smo da je danas izvršena mera istražnog pritvora protiv Masima Ferera. To je bio zahtev Državnog tužilaštva Paole, a u vezi sa događajima od pre mnogo godina. Međutim, da bi zaštitio interese drugih delatnosti u kojima posluje, a posebno da bi izbegao bilo kakve spekulacije u vezi sa Sampdorijom i svetom fudbala, Ferero namerava da formalizuje momentalnu ostavku - stajalo je u saopštenju.

foto: Cecilia Fabiano/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

Finansijske malverzacije Ferera navodno nisu imale veze sa klubom, a on je proveo neko vreme iza rešetaka i veoma zanimljivo je da je uhapšen kada je vodio pregovore sa Dejanom Stankovićem kog je i doveo na mesto trenera tima iz Đenove. Ipak, posle 17 dana provedenih u zatvoru Ferero je pušten na slobodu, a robije su ga spasile godine jer ih je imao 70 i nije mogao da bude iza rešetaka.

To nije bio kraj problemima za kontroverznog biznismena kom su navijači Sampdorije pretili, te je on morao javno da istupi.

U razgovoru za "La Presse" priznao je da zbog pretnji ultrasa strahuje za svoj život i bezbednost svoje porodice.

- Ja sam protiv nasilja, molim vas prestanite da mi pretite. Ne govorim ovo jer se bojim. Imam 70 godina, hoćete da me ubijete? Ja sam već mrtav čovek koji hoda dok gledam ovakvu Smpdoriju - poručio je očajni Ferero.

foto: Roma / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Ferero je otkrio da nije prvi put da dobija jezive pretnje.

- Tri metka su stigla u moju kuću. Dva su stigla pre tri godine u koverti, a nedavno je došao još jedan. Pretnje su sada upućene meni i Edoardu Garoneu. Imam decu, plašim se da izađem na ulicu - dodao je on.

Sampdorija je ispala u Seriju B, a bura sa navijačima se stišala i Ferero je sada malo mirniji, te pokušava da uživa u penziji.

Pored brojnih skandala za njegov život se veže i Siniša Mihajlović. Ferero je bio predsednik kada je Mihajlović kao trener vodio Sampdoriju, a smrt legendarnog Mihe ga je dotukla, te je on završio u suzama i to u jednoj emisiji uživo.

Un commosso Massimo Ferrero ricorda Sinisa #Mihajlovic mentre si appresta ad entrare nel Paideia Hospital per dare l’ultimo saluto all’ex tecnico serbo 🖤 📹 @Fra__Tringali #Sportitalia pic.twitter.com/ddabx2DPSe — Sportitalia (@tvdellosport) December 16, 2022

- Mislim da nema potrebe da bilo šta pričam. Uvek gubimo šampione, ali to je život. On me je krstio s fudbalom, bio je super čovek, zaista veliki. Ćao Siniša - poručio je Ferero posle smrti Siniše Mihajlovića.

Kurir sport / Ž.S.

BONUS VIDEO:

08:43 SRBIN FUDBALSKA LEGENDA MEKSIKA! Kod nas je NEPOZNAT, a njegov potez ušao je u anale PARTIZANA! Ovo ime odjekivalo je širom sveta