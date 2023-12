OVO JE KRAJ LIGE ŠAMPIONA KAKVU ZNAMO! Od sledeće sezone kreće NOVI FORMAT: Šta to znači za prvaka Srbije?

FK Crvena zvezda porazom od Mančester sitija (2:3) završila je takmičenje u Ligi šampiona. Ujedno, bio je to kraj grupne faze elitnog UEFA nadmetanja kakvo znamo.

Od sledeće sezone kreće novi format Lige šampiona, u kojem će umesto 32 biti 36 klubova. To je najveća promena koju je uradila UEFA, još od uvođenja grupa 1991. godine. Valja napomenuti, da je te 1991. godine kao vladajući prvak Evrope Crvena zvezda posle nokaut faze igrala prvu grupnu fazu tadašnjeg Kupa šampiona, zajedno sa Sampdorijom, Anderlehtom i Panatinaikosom. Kasnije su u finalu igrali Sampdorija i Barselona, a titulu je osvojio klub iz Španije.

Sledeće takmičarske godine 2024/2025 UEFA slavi jubilej svog elitnog takmičenja, 70. sezonu i 33. otkako je Kup šampiona Evrope postao Liga šampiona. Prvo finale u posle novog formata biće igrano u Minhenu, na Alijanc areni.

Počev od kvalifikacija, u Ligi šampiona igraće 83 momčadi, a učešče neće uzeti samo timovi iz Lihtenštajna i Rusije, koja je i dalje pod sankcijama. Osigurano mesto u novom formatu Lige šampiona imaće po četiri najbolje ekipe iz zemalja sa najjačim UEFA koeficijentom - Engleske, Španije, Nemačke, Italije i Francuske. Holandija će imati tri tima, zemlje od 7. do 15. mesta po dva.

Koeficijent se sabira prema učinku od 2018/19. do prošle sezone. Dodatna mesta dobiće osvajači Lige šampiona i Lige Evrope, kao i dve zemlje sa najviše osvojenih bodova ove sezone. Kao što smo ranije konstatovali, biće 36 učesnika, od čega će sedam klubova doći iz kvalifikacija, i to pet iz "staze šampiona" (gde će biti srpski šampion) i dva iz "staze nešampiona" (gde će biti drugoplasirani tim iz Srbije).

Ako osvajač Lige šampiona uđe direktno kroz svoje prvenstvo, što je gotovo izvesno, onda klub sa najvišim klupskim koeficijentom iz "staze šampiona" ulazi među 36 bez kvalifikacija. U slučaju da plasman u Ligu šampiona kroz domaće prvenstvo izbori osvajač Lige Evrope, onda u 36 direktno ulazi i klub sa najvišim koeficijentom iz kvalifikacija, bilo da je "stazi šampiona" ili "stazi nešampiona".

Srbija je trenutno na 17. mestu liste koeficijenata UEFA, iako je sezonu počela kao 11. u Evropi. Sledeće sezone Srbija će imati opet pet timova, dva u kvalifikacijama za Ligu šampiona, jedan u kvalifikacijama za Ligu Evrope i dva u kvalifikacijama za Ligu konferencije. Svi oni moraće da nadoknade koeficijent 6,0, sakupljen u sezoni 19/20, koji gubimo u petogodišnjem ciklusu.

U prevodu, to znači da će srpski klubovi morati da osvoje 30 bodova. Ako u tome ne uspeju, možemo da očekujemo pad do 23. mesta koje šampiona vodi u prvo kolo kvalifikacija. Da bismo sačuvali dobru poziciju potrebno je da bar dva kluba prođu do grupa Lige šampiona ili do prolećne nokaut faze.

Ono što je posebno zanimljivo za novi format Lige šampiona jeste da više neće biti žreba za 36 ekipa. One će igrati ligu i imati jednu zajedničku tabelu. Svaki klub igraće sa osam različitih ekipa. Klubovi će biti podeljeni u četiri jakosne grupe i svaki će igrati po četiri utakmice kod kuće i u gostima, i to protiv osam rivala, sa svakim po jedanput.

Iz svake grupe određeni klub dobiće po dva protivnika, te će sa jednim igrati kod kuće, a sa drugim u gostima. Šest kola biće igrano od sredine septembra do polovine decembra, a poslednje dve runde biće na programu u januaru 2025. godine.

Posle osam odigranih kola grupne faze gledaće se plasman na jedinstvenoj tabeli. Tako će prvih osam klubova izboriti prolaz u osminu finala Lige šampiona, dok će oni rangirani od 9. do 24. mesta igrati dve utakmice plej-ofa za osminu finala. Kasnije, od četvrtfinala se igra po klasičnom sistemu na ispadanje.

