"ZVEZDA ODAVNO NIJE IMALA TAKVOG IGRAČA, DAO JE DUŠU JUČE" Gosti Kurira saglasni: Klub ima budućnost, ali mladi NE ZNAJU AZBUKU

Crvena zvezda je sinoć u Beogradu igrala protiv Mančester sitija poslednji meč grupne faze Lige šampiona. Utakmica je završena rezultatom 3:2 za goste, pa se srpski šampion neslavno oprostio od Evrope, sa samo jednim remijem u grupi i jednim bodom i čak pet poraza.

Ni ostali domaći klubovi neće videti evropsko proleće, a zašto je to tako voditeljka jutarnjeg programa Redakcija na Kurir TV Olja Lazarević pitala je svoje goste, novinara sportske rubrike Kurira Aleksandra Radonića i nekadašnjeg fudbalera Crvene zvezde Stanislava Karasija.

- Pa u sportu uvek se očekuje više nego što misliš i da možeš. A ja moram da kažem da sam posle toliko dugo vremena prvi put zadovoljan onim što su mladi igrači, pogotovo u drugom poluvremenu, pokazali. To znači da Crvena Zvezda ima budućnost. Budućnost mladih igrača koji su zlatni za svoj klub - rekao je Karasi.

Na pitanje kako da budućnost postane uspešnija sadašnjost, Karasi ima odgovor.

- Moraju više da rade i da vide u stvari da fudbal nije laka stvar i da je sve to što se dešava u Crvenoj Zvezdi u Evropi dokaz da moraju mnogo više da rade nego što su pokazali ovog momenta u ovoj godini.

Aleksandar Radonić skenirao je Zvezdin, ali i učinak ostalih klubova ove sezone u Evropi.

- Ako ćemo da gledamo srpski klubski fudbal i srpski reprezentativni fudbal, ne treba biti toliko negativan. Crvena zvezda jeste ostvarila, po meni, loš rezultat, posebno što su čelnici kluba imali ambicije u ovakvoj grupi, koja je izuzetno teška, da se bude treći. S obzirom na sve uloženo, dolazak igrača, mladih izuzetnih igrača, to je neuspeh - započeo je Radonić.

Apostrofirao je šta je presudilo da Zvezda podbaci u odnosu na očekivanja s početka sezone.

- Sa tog aspekta mogu da kažem da tu najviše zamerki ide na račun trenera Bahara. Zašto to kažem? Zato što na šest utakmica Lige šampiona nije izveo isti tim nijednom. Stalno je eksperimentisano, stalno je menjao, eto juče protiv Sitija je menjao. Videlo se da Zvezda ima rupu na levoj strani, jer Olajinka nije mogao da igra tog ving beka. To je bilo jasno i laicima i svima i pored malih ekrana. Čovek je to uvideo tek pred kraj utakmice kad je uveo Rodića i kad je zatvoren taj deo - smatra Radonić.

Novinar Kurira rekao je i da je jučerašnja igra Zvezdinog tima bila na zavidnom nivou.

- Ne može čovek da kaže da je Zvezda igrala loše juče. Zvezda je igrala juče odlično. Mančester siti je najbolji, najskuplji tim na svetu. Zuloradi će reći da su doveli drugu ekipu. Ok, doveli su drugu ekipu, ali ta ekipa igra u Premijer ligi. Ovi mladi momci, Hamilton, Luis, Bob, njih je selektor Sautgejt zvao u reprezentaciju Engleske, koja je u top 3 reprezentacije u Evropi. Tako da nema Zvezda čega da se stidi, ali mislim da bi klupski čelnici i struka trebali da naprave bolju strategiju da zadrže gotov tim koji je sada na okupu za sledeću sezonu.

Radonić je ukazao na važnost naredne sezone, pogotovo u Ligi šampiona koja neće biti ista kao dosadašnje.

- Sledeća sezona je takođe vrlo važna za Zvezdu. Ukoliko bude prva u Srbiji, igraće plej-of za Ligu šampiona, dolazi novi format gde će imati dve utakmice više. Znači, umesto šest utakmica imaće osam utakmica, samim tim moći će da ostvari veću zaradu. Takođe treba da zadrži Korejca Hvana, po meni je momak izuzetan. Mislim da Zvezda odavno nije imala tako kvalitetnog fudbalera. Jeste da mu fali svežina, jeste da mu fali da prođe pripreme, ali juče je momak dao dušu. Mislim da je pretrčao najviše od svih igrača na terenu i bio nagrađen.

Sagovornik jutarnjeg programa Kurir TV potom je analizirao mlaše naraštaje Zvezde.

- Za ove naše igrače ne mogu da kritikujem Baraka Bahara sa te strane. Jer potpunu afirmaciju Zvezdina omladinska škola je doživela baš u Ligi šampiona. Kosta Nedeljković, dečak, nema 18 godina, igrao je Ligu šampiona. Jovan Mijatović, ima samo 18 godina, igrao je Ligu šampiona. Vladimir Lučić, 21 godina, igrao je Ligu šampiona. Stefan Mitrović, na početku, igrao je Ligu šampiona. Marko Stamenić, isto, mlad igrač u Ligi šampiona. Sve je to neka Zvezdina budućnost, posebno ova trojica prvih nabrojenih momaka koji su iznikli iz Zvezdine omladinske škole - smatra Radonić.

Stanislav Karasi govorio je i o mogućnostima Zvezde da sačuva najveće potencijale svog tima.

- Svaki igrač može da se zadrži u jednom periodu, međutim, onog momenta kada počnu da se interesuju strani menadžeri, teško mogu i klub i igrači da se odupru takvom pozivu. Ali ono što je najbitnije, dok mi dođemo do tog momenta moraju mnogo više da rade. Imaju mnogo grešaka u današnjem fudbalu, baš mladi koji bi trebalo da budu vrhunski obučeni, a oni to nisu. Jer ta škola nije samo škola ovoga, to je azbuka, oni ne znaju još uvek pravu azbuku i zato tako malo podbace kada igraju protiv jakih igrača koji su već u Evropi poznati - mišljenja je Karasi.

