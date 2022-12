Predsednik Sampdorije Masimo Ferero kroz suze je govorio o smrti Siniše Mihajlovića, ali je sav uplakan na kraju ipak morao da prekine intervju.

"Mislim da nema potrebe da bilo šta pričam. Uvek gubimo šampione, ali to je život. On me je krstio s fudbalom, bio je super čovek, zaista veliki. Ćao Siniša", poručio je Ferero.

Un commosso Massimo Ferrero ricorda Sinisa #Mihajlovic mentre si appresta ad entrare nel Paideia Hospital per dare l’ultimo saluto all’ex tecnico serbo 🖤 📹 @Fra__Tringali #Sportitalia pic.twitter.com/ddabx2DPSe — Sportitalia (@tvdellosport) December 16, 2022

Siniša Mihajlović biće sahranjen u ponedeljak u Rimu.

(Kurir sport)