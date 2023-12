PIKSI POSTAO POČASNI GRAĐANIN PALILULE: Stojković se jedva suzdržao da ne zaplače! Prisutne posebno ganula njegova učiteljica

Dragan Stojković Piksi, selektor fudbalske reprezentacije Srbije poneo je danas u Nišu titulu prvog počasnog građanina opštine Palilula na vrlo dirljivoj manifestaciji u niškom Narodnom pozorištu.

Niko nije mogao ni da sluti da će ovaj proslavljeni igrač Fudbalskih klubova "Radnički", "Crvena Zvezda", "Olimpik" i drugih da izazove toliku pažnju, a pogotovu dece u svom rodnom gradu. Tu je bilo toliko emotivnog naboja da je Stojković u par puta skrio rukom oči jer se suzdržavao da ne zaplače.

On je od predsednika opštine Bratislava Vučkovića dobio lentu, povelju i statuu sa likom cara Konstantina. Nakon toga emitovan je film "Dragan Stojković Piksi", producenta Olivera Paunovića, a tu su bili da ga pozdrave prvotimci Radničkog iz vremena kada je ovaj klub "harao" Evropom, njegovi prijatelji i Stojkovićeva učiteljica iz Osnovne škole "Kralj Petar Prvi", Radica Živić.

Sat vremena pre manifestacije ispred pozorišta su bili klinci iz fudbalskih škola Radničkog, Budućnosti iz Popovca, Kopernikus železničara, Nacionala, Reala i drugih.

-Susret s mojim voljenim gradom, uvek bude neke emocije u meni. Tako je i sada. Sve ove reči koje sam čuo o meni, ja to ne mogu da opišem. Presrećan sam, trudiću se naravno da promovišem sve što se događa u ovom delu zemlje. Davaću dobar primer, kako u rezuultatima tako i u ponašanju. neizmerno sam srećan što vidim posle toliko godina neke ljude. meni kada kaže neko da sam legenda, ne, za mene su legende ovi ljudi (pokazuje rukom na prvotimce Radničkog iz osamdesetih godina prošlog veka) koje vidite. Zbog njihovog truda kada sam došao u prvi tim, mnogo su se trudili oko mene, mnogo toga su me naučili, čuvali, pazili. To su bile godine koje se ne mogu zaboraviti. hvala predesdniku bati Vučkoviću i njegovom timu. I kada svoi kažete ovde "Piksi mi te volimo", zda znate da i ja vas volim i niko nam ništa ne može - rekao je Piksi nakon proglašenja u počasnog građanina opštine Palilula, a u čijem sastavu je i Piksijevo rodno naselje Pasi Poljana.

Publiku u pozorištu je posebno ganula njegova učiteljica Radica Živić koja mu je predavala u trećem i četvrtom razredu osnovne škole.

- Vraćam se sada unazad 52 godine. ja sam bila početnica, a on je bio treći razred. Dok su njegovi drugovi učestvovali u recitatorski, literarnim, folklornim sekcijama, Dragan je samo šutira oloptu. Mi smo tada imali voćnjak u školskom dvorištu.Deca su igrala loptu između šljiva. Dok sam radila vežbe oblikovanja i fizičkog vaspitanja, onda su deca "zagrmela" dajte čiteljice loptu, ja im bacim, a Piksi sjajno vodi loptu između šljiva.Pokojni kolega Petar Gavrilović gleda s prozora i kaže"Radice,koji ti je ovaj mali, biće to najbolji fudbaler. I evo, stvarno je postao najveći fudbaler - ispričala je njegova učiteljica.

Ona je prijatno iznenadila selektora Srbije jer mu je donela slike odeljenja od pre pedesetak godina.

Proslavljeni fudbaler je na kraju svima čestitao slavu Svetog Nikole, a mnogi su ostali bez slike ili potpisa sa njim jer je bilo više od 200 dece koji su želeli da ovekoveče susret.

