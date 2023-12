"POMIŠLJALA SAM DA SE UBIJEM, NISAM MOGLA VIŠE TO DA TRPIM" Čuveni Brazilac završio u ZATVORU, njegova supruga OTVORILA DUŠU!

Čuveni Brazilac, Dani Alves, već neko vreme je iza rešetaka zbog optužbi za silovanje, a kroz pravi pakao prošla je i njegova supruga Žoana Sanc koja je otvorila dušu o periodu kroz koji je prošla.

Alves je optužen da je 30. decembra prošle godine silovao jednu devojku u noćnom klubu u Barseloni, a uhapšen je sredinom januara i od tada se nalazi iza rešetaka i kako stvari stoje ne piše mu se dobro. Menjao je svoj iskaz nekoliko puta, te sada čeka presudu koja bi trebalo da se desi u februaru naredne godine.

Kroz pravi pakao prošla je i supruga Danija Alvesa, Žoana Sanc, koja je u međuvremenu zatražila i razvod, a kasnije je otvorila dušu o periodu kroz koji je prošla.

- Muž me izneverio u najtežem trenutku mog života. Pomišljala sam čak i da se ubijem jer nisam to više mogla da trpim. Teško mi je bilo da sve to savladam i krenem dalje, ali sam uspela. To je za mene završena priča - objavila je Žoana u potresnom Instagram storiju.

foto: Printcreen / Instagram / joanasanz

Poručila je i da je u potpunosti izgubila poverenje u muškarce, te da će jako teško ponovo ući u neku vezu.

Daniju Alvesu preti kazna od deset godina zatvora, kao i 150.000 evra koliko će morati da isplati žrtvi ako ga proglase krivim.

Kurir sport / Ž.S.

BONUS VIDEO:

08:43 SRBIN FUDBALSKA LEGENDA MEKSIKA! Kod nas je NEPOZNAT, a njegov potez ušao je u anale PARTIZANA! Ovo ime odjekivalo je širom sveta