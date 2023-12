"DA DOĐEM U ZVEZDU? NE POSTOJI ŠANSA!" Ivić nema dilemu: U Srbiji je ZABRANJENO RAZMIŠLJATI O TOME! Nikad me neće kontaktirati

Srpski stručnjak, Vladimir Ivić, govorio je o mogućnosti da jednog dana trenira Crvenu zvezdu.

Aktuelni trener Krasnodara je veliki deo svoje karijere proveo igrajući za Partizan i ne može ni da zamisli sebe na klupi večitog rivala.

- Šansa za to je nula. To u Srbiji nije moguće. Počnimo sa činjenicom da me oni sami nikada neće kontaktirati. Oni znaju da ću odbiti, čak i ako mi daju sve što želim. U Srbiji je o tome zabranjeno i razmišljati, a ne raditi. Ali poštujem Crvenu zvezdu - moj brat je igrao za njih - rekao je Ivić za ruski "Čempionat".

Upitan je i o večitim derbijima.

- Svaka ovakva utakmica je luda. Sećam se da smo igrali u gostima, a meč je prekinut u trećem minutu jer su navijači oba tima upali na teren i započeli tuču. Odmah smo otrčali na podtribinu da to ne bismo imali problema. Ne zaboravite ovo - veoma je opasno! Partizan je deo mene od moje šeste godine.

foto: www.fckrasnodar.ru

Zanimalo je ruske novinar i mišljenje o Novaku Đokoviću.

- Sigurno je da je Novak najveći, tu nema nikakve dileme. Pre dve godine postao je najveći. Ono što Novak nastavlja da radi sa 36 godina je nezamislivo. I da je Britanac, Amerikanac, Španac, ipak bih rekao da je najveći. Ovo je najbolji sportista u poslednjih 10 godina u svim sportovima. To što je iz Srbije je ponos za nas. Tenis je sport za bogate ljude. A to što je došao momak iz male zemlje i pobedio sve je super. Javnost je uvek bila protiv Đokovića, sve je bilo protiv njega, ali on ima neverovatnu mentalnu snagu. Njegov sam veliki obožavalac, kao i skoro svi Srbi. Đoković tera Srbiju da se budi u četiri ujutru za svoje mečeve - a ja se budim zajedno sa svima ostalima. Jednom sam uspeo da komuniciram s njim na jednom grčkom ostrvu. Novak je veoma skroman i prijatan, uvek je osetljiv na navijače i čini mnogo za Srbe, za decu. Ima ogromno srce - poručio je srpski trener.

Kurir sport/championat.com/A.K.

Bonus video:

00:27 171. večiti derbi - atmosfera