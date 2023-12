SVRAKE MUČI FINANSIJSKI FER PLEJ: Trener Njukasla ne zna da li će imati sredstva za januarski prelazni rok

Trener Njukasla Edi Hau rekao je danas da od uprave tog fudbalskog kluba nije dobio uveravanja da će imati sredstva za dovođenje igrača u januarskom prelaznom roku.

"Januar je uvek težak mesec. Nismo dobili uveravanja (u vezi sa sredstvima). Izvinjavam se ako zvučim kao da ponavljam iste stvari, ali ovo je vrlo težak mesec za dovođenje kvalitetnih igrača. Finansijski fer-plej ima ulogu u donošenju odluka, sačekaćemo i videćemo", rekao je Hau, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Njukasl je izgubio šest od poslednjih sedam utakmica u svim takmičenjima, a ekipa je eliminisana iz Lige šampiona i Liga kupa.

Hau je imao problema sa povredama igrača, odsutni su Harvi Barns, Džo Vilok, Džejkob Marfi i Eliot Anderson, dok je Sandro Tonali suspendovan na 10 meseci zbog klađenja.

Njukasl je izgubio poslednje dve utakmice u Premijer ligi od Lutona i Notingem Foresta, a 1. januara igraće na Enfildu protiv vodećeg Liverpula.

Hau je rekao da je ekipa Jirgena Klopa "nepopustljiva" i da njegov tim mora da odigra skoro savršeno da bi pobedio.

Crno-beli su trenutno deveti na tabeli, a Hau je rekao da razume kritike.

"Uvek sam u centru pažnje i kritika i to je deo posla. Naučio sam da to prihvatim i razumem i, uz poštovanje, da to izbrišem i da budem siguran da pomažem igračima. To se nije promenilo", naveo je Hau.

