"MOJ TATA BI SA ZVEZDOM UZEO TITULU" Lalatović bez dlake na jeziku: "Stranci vole SAMO PARE! Ko god da je trener posle Bahara..."

Trener Spartaka iz Subotice, Nenad Lalatović, ponovo je dao zanimljivu izjavu i istakao je kako bi i njegov otac osvojio titulu kao trener Crvene zvezde.

On se, u intervjuu koji je dao za Mozzart sport, dotakao brojnih zanimljivih tema, a jedna od njih je bila i bitka između Partizana i Zvezde u Superligi Srbije.

- Za mene je iznenađenje , kao i verovatno za celu Srbiju, što je Partizan prvi. Ne iz razloga da ih ja nešto omalovažavam, taman posla. Imaju kvalitet, i igrački i trenerski, pošto je Duljaj uradio veliki posao. Pobedili su Zvezdu i vratili su se na prvu poziciju, ali sam očekivao da jesenji šampion bude Zvezda. Prvenstvo je najzanimljivije u poslednjih 12 godina. Zvezda je dugo dominirala a sada su crno-beli jesenji prvaci. Duljaj je rekao da ga to ne zanima, ali se ne slažem sa njim. Sada on treba da opravda uspeh iz prvog dela sezone. Da li će uspeti? Verovatno da neće - počeo je razgovor za Mozzart sport Lalatović, pa dodao:

foto: Starsport

- Zvezda je imala obaveze u Ligi Šampiona, ispali su iz Evrope i sada će biti apsolutno fokusirani na Superligu. Ko god da je trener posle Bahara, tačno da je došao moj tata u Zvezdu, osvojiće titulu. Razlozi su prosti: Zvezda ima najveći budžet i najveću rotaciju unutar tima. Da li je to Vladan Milojević ili tamo neki Petar Petrović, nije ni važno. Osvojiće titulu. Mada svi mi kojima je Zvezda bliža, moramo da budemo prizemni. Partizan im je ove godine ozbiljan konkurent. Zvezda jeste favorit, ali je Partizan kao kolektiv bolji. Pokazali su timski duh. Imaju najboljeg stranca u ligi, Brazilca Saldanju. On se ističe, pravi razliku. Pun pogodak sportskog sektora Partizana.

Zatim se osvrnuo i na Baraka Bahara.

- Ja ga poštujem, ali nije on došao iz Francuske, Italije... Nego iz Izraela. Možete li da navedete jednog igrača iz Izraela koji pravi razliku negde u Evropi? Oni u Zvezdi su se zaljubili u njega dok je radio tamo. I to je to. U pripremnom periodu su bili odlični ali se u obzir mora uzeti činjenica da su im rivali bile umorne ekipe. To nisu bili realni rezultati. Pobede možda jesu, ali rezultati, ne - dodao je Lalatović.

foto: Starsport

Govorio je trener Spartaka i o strancima koji igraju u srpskom fudbalu.

- Moram da se osvrnem na strance u Zvezdi, pa i u celoj ligi. Stranac koji ovde dođe, mora da daje golove, da namešta, da brani... Nemam ništa da ima platu od 70 do 80 hiljada evra mesečno, ali onda taj špic mora da postigne 20 golova. Vezni da ima 15 asistencija. Problem je što stranci ne vole naš fudbal. Dolaze ovde zbog novca, Srbija im je odskočna daska. Oni ne osećaju pripadnost, ne shvataju veličinu kluba, ne osećaju težinu utakmice. Kada je Zvezda konkretno u pitanju – oni samo razmišljaju o Ligi šampiona. Njih ne zanima Surdulica. Pitanje je ko je i zašto njih doveo - zagrmeo je on, pa poentirao:

- Kada menadžeri ili skaut služba dovedu nekog igrača, nemaju razloga da uvaljuju nekog. Ako se taj igrač pokaže kao pojačanje, svi će dobiti procenat. Iz tog razloga nije bilo prevara, isplatio im se veći trošak prilikom transfera jer su znali da dovode kvalitet. U pitanju je iskrena poslovna priča. Tu nema talova i kombinacija. Dođem ti, dođeš mi...

Kurir sport / Mozzart sport / Ž.S.

BONUS VIDEO:

00:25 Lalatović i fudbaleri Spartaka slave pobedu u Novom Pazaru