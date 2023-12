KRENUĆE MASAKR, SAD ĆE OPET SVI PO MENI! Lalatović razočaran posle poraza od Zvezde: Dali su golove iz prekida i karambola...

Crvena zvezda pobedila je Spartak Suboticu 4:1 u gostima, a trener domaćeg tima Nenad Lalatović rekao je posle meča da je rezultat bio previsok u korist Beograđana.

- Čestitam Zvezdi na zasluženoj pobedi, mislim da je previsok rezultat. Imali smo naše šanse, Mudrinski je bio sjajno na prvoj stativi, Jug Stanojev imao je sjajan šut, Glazer je fenomenalno intervenisao, a mi primamo golove... Mali Mijat nam daje gol sa 16 metara glavom, Katai nam isto da gol glavom sa ne znam koliko metara i na kraju četvrti gol najviše zameram ekipi, nemoguće je da od četiri gola primimo tri iz prekida. Nema nas nigde po 'centrali', gde bi trebalo da budemo zgusnuti - rekao je Lalatović i nastavio:

- Do 3:1 sam koliko-toliko bio zadovoljan pristupom, jer Zvezda u prvom delu nije bila bolja, ali ne znam šta se desi kad odbrana ode od mene. Kad su ispred mene i kad mogu da ih vodim, to je jedna odbrana, a kada odu od mene, to kao da su skroz drugi igrači. Pitam ih - da li je bolje da izgubite 2:1 nego 3:1 ili 4:1? Primite poslednji gol tako što vam dete od 16, 17 godina da gol glavom, a da se ne iznervirate... To mi smeta kao treneru. Imamo još meč protiv Novog Pazara, a od priprema ćemo biti spremniji, poslušniji, odgovorniji... Doći će još dva-tri igrača, da Spartak bude kvalitetniji i u prvih osam.

Trener Spartaka rekao je da je svestan da će sada biti negativnih komentara na njegov račun.

- Kad mi kažete rezultat 1:4, mislite da je Zvezda bila mnogo bolja, ali nije. Realan rezultat je 2:3, ali kad kažete 1:4, svi će opet po meni. Krenuće masakr, ali neću čitati ni portale, ni novine. Da kažem ovima što kucaju da ne kucaju, neću čitati - dodao je Lalatović uz osmeh.

On je tokom konferencije naglasio da ga je najvše zaboleo pristup njegovog tima u pojedinim momentima i svakako pogodak Zvezdinog heroja Jovana Mijatovića za 1:4 u nadoknadi.

- Zvezda je svaki šut u okvir gola pogodila, ušlo je. Zamerio sam svojim igračima jedno - nema zabave protiv Crvene zvezde, nema udaranja pete, nema guranja kroz noge na sredini, to Zvezda kažnjava. Realizacija mora da nam bude bolja, to je sigurno. Mudrinski, Todorovski, Stanojev... To su bile naše prilike. Zvezda je iz tri prekida dala tri gola i iz jednog karambola. Najviše me je zaboleo taj četvrti gol, bilo bi mi krivo i da smo izgubili 1:3 isto bi mi bilo krivo, ali 1:4...

Nenad Lalatović (45) vratio se u srpski fudbal ove jeseni preuzevši Spartak 15. novembra do sada je vodio Subotičane u četiri utakmice, ostarivši u njima pobede protiv IMT-a u Beogradu 1:0, protiv Radnika kod kuće 1:0, uz poraze od Zvezde i prethodno od Železničara u Pančevu, 1:2.

Spartak je trenutno na devetoj poziciji tabele, sa 22 osvojena boda u 18 mečeva i sa tri boda manje od osmoplasirane Mladosti iz Lučana.

