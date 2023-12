ZVEZDO, ČUVAJ SE! LALATOVIĆ ZAPRETIO: Uvek su se mnogo mučili sa mnom! Što da ne probam da ih pobedim? MISLIMA ĆE BITI U DERBIJU

Crvena zvezda okončala je takmičenje u Ligi šampiona i okrenula se obavezama u Superligi i odbrani titule.

Veliko iskušenje čeka crveno-bele u subotu (16.00) u Subotici, gde ih dočekuje domaći Spartak sa trenerom Nenadom Lalatovićem.

Popularni Lala nikada nije krio emocije prema Crvenoj zvezdi, ali je u direktnim duelima sa klubom čiji je bio igrač i trener uvek bio profesionalac. Pobeđivao je Nenad Lalatović Zvezdu kao trener Voždovca i Vojvodine.

- Pitate me možemo li da iznenadimo Zvezdu? Ne znam u ovom trenutku. Zvezda je Zvezda! Imam problema sa karotnima, neće mi igrati dvojica važnih igrača. I to mi zadaje muku. Zvezda je favorit, a mi ćemo dati sve do sebe da napravimo dobar rezultat za Spartak. Teško je iznenaditi Zvezdu, ali može da se desi - rekao je Nenad Lalatović za Kurir i podsetio:

- Kad sam vodio niški Radnički protiv Zvezde jedva su me pobedili. Primio sam gol u 100. minutu. I drugi meč, kad sam bio trener Mladosti Gat, trebalo je da dobijemo. Tada sudija nije dao Geloru Kangi crveni karton. Da mu ga je dao, mi bismo pobedili Zvezdu. Mnogo su se uvek mučili sa mnom i znam da im i danas neće biti lako protiv mene. Posebno što je sledeća utakmica za Zvezdu derbi. A, ja kao bivši igrač Zvezde znam da su utakmice pred derbi najteže.

Kada se već dotakao derbija u sredu, od 18.00 časova u Humskoj, Lalatović je nastavio.

- Zvezda će biti mislima u derbiju, a ne protiv Spartaka. Tu vidim našu šansu. Izvešću najjači mogući sastav. Opet, to ništa ne garantuje jer Zvezda ima veliki fond igrača. Oni mogu da plate jednog igrača 5.000.000 evra, a nama je budžet za ceo tim 1.500.00 miliona evra. Voleo bih da bude pun stadion. Ma, biće. Subota u 16.00 sati. Šta narod da radi u to vreme? Sem da dobro ruča i dođe na utakmicu.

Nenad Lalatović analizirao je igru Crvene zvezde.

- Deluju bolje sada, nego na početku prvenstva. To je normalno. Upoznali su se, jer je bilo dosta novih fudbalera, uz novog trenera. Opet, nema potrebe da igraju sa toliko igrača pozadi. Opasniji su po sve protivnike, mada je moje mišljenje da Zvezda može i mora mnogo bolje.

Dotakao se popularni Lalat i utakmice između Crvene zvezde i Mančester sitija u Ligi šampiona.

- Prvo poluvreme, videli smo dominaciju Sitija, iako je to bio kombinovan tim. Zvezda je bila u problemu, nekako su bili uplašeni. Trebalo je mnogo hrabrije da se igra. Drugo poluvreme bilo je odlično. Meni je Zvezda najbolju utakmicu u Ligi šampiona odigrala protiv Jang Bojsa, kada je izgubila 0:2. Trebalo je otvoreno igrati i protiv Engleza. Primili su tri, dali dva gola... Sale Katai je pokazao kvalitet. Po meni, da je uz Ivanića, Mijatovića i Bukarija najbolji igrač Zvezde. Šteta što nije igrao od početka Lige šampiona, da jeste, imala bi Zvezda više bodova. To je moje mišljenje. Uvek treba davati šansu našim igračima, više ih forsirati. I mislim da će tako biti u budućnosti. Želim Zvezdi svu sreću, da osvoje titulu i da sledeće godine u Ligi šampiona prođu grupu.

Crvena zvezda je ove sezone afirmisala veliki broj mladih igrača, pre svih Jovana Mijatovića, Kostu Nedeljkovića i Vladimira Lučića.

- To je Zvezdin DNK! Njena deca, njen podmladak iz omladinske škole. Srce mi je puno kad vidim Zvezdinu decu. Odmah se setim vremena kada sam ja bio trener Zvezde, kada su za prvi tim igrali Marko Grujić, Mihailo Ristić, Luka Jović, Vukašin Jovanović... Sada gledam Kostu Nedeljkovića i Jovana Mijatovića. To vam je 20 miliona evra na terenu! Zamislite, koliko bi Mijatović vredeo da je igrao sve utakmice Lige šampiona. Morao je da počne protiv Sitija.

Zna Nenad Lalatović šta bi Crvena zvezda sada trebalo da radi.

- Mislim da uprava deli moje mišljenje i znam da će Zvezdina deca dobijati veću šansu u domaćem prvenstvu. Klub je ispao iz Lige šampiona, a ogromne plate igrača su ostale. Treba sada živeti, jer više nema prihoda iz Evrope. Žao mi je što više ne vidim Stefana Mitrovića. Bio je u fokusu, svi su ga tražili, a onda je nestao. Tog momka Zvezda mora da vrati. Mitrović i Lučić morali su da budu standardni u Ligi šampiona, makar u utakmicama kada se znalo da klub ne može proći dalje. Ima tu još materijala, pre svih Uroš Kabić i Nikola Knežević su veliki talenti. Po meni, Zvezdi treba šest iskusnih i pet mladih igrača. I garantujem da će osvijiti titulu. Tako bi bilo kod mene, jer klub mora da živi, treba mu pomoći da zaradi novac.

Barak Bahar ima Zvezdu u rukama, ali se muči od početka sezone.

- Ne treba da pričam o njemu, kolega mi je. O Baharu najbolje govore rezultati. Odnos pobeda i poraza pričaće o njemu kako se snašao u Srbiji. U Ligi šampiona nije bilo najbolje. U prvenstvu mu je Partizan ozbiljan konkurent. Mi smo od njega napravili da je Žoze Murinjo. Nije sporno, ima veliki kvalitet, ali nešto mu nedostaje - objasnio je Nenad Lalatović.

