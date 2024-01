HOĆE LI MU SE TO OSTVARITI? PREDSEDNIK PSŽ-A IMA JEDNU VELIKU ŽELJU! "Neću da krijem da želim to... On je centar našeg projekta"

Predsednik Pari Sen Žermena Naser Al-Kelaifi izjavio je danas da želi da francuski napadač Kilijan Embape ostane u tom fudbalskom klubu i istakao da je to najbolji klub za njega.

"Neću da krijem da želim da Kilijan ostane. On je najbolji igrač na svetu, a PSŽ je najbolji klub za njega", rekao je Al-Kelaifi za RMC.

"On je centar našeg projekta. Ima najbolji centar za obuku na svetu, najboljeg trenera na svetu. Svake godine sigurno igra Ligu šampiona...", dodao je on.

"Kilijan je veliki čovek, sjajan igrač, ali i sjajna osoba. Imam poverenje u njega, on nikada ne bi povredio ovaj klub. Zato molim sve da ga ostave na miru. I nas, dobro smo. Verujem mu 200 odsto, on je dobar momak, dao mi je svoju reč, a on je čovek od reči i ja mu verujem. Neću dozvoliti nikome da destabilizuje Kilijana ili ekipu. Moja poruka je jasna, Kilijan Embape je deo naše porodice, a ja ću zaštititi svoju porodicu", rekao je Al-Kelaifi.

Embapeu u junu ističe ugovor sa francuskim šampionom i od 1. januara je slobodan da traži novi klub, pa su mediji već počeli da prenose glasine o njegovoj budućnosti.

Al-Kelaifi je zatražio smirenost.

"Slede nam veoma važni mečevi, molim vas da ostavite Kilijana na miru", rekao je predsednik PSŽ-a.

Kurir sport / Sportske.net