BRĐANI ZAVRŠILI PRIPREME NA KIPRU: Gordan Petrić: "U glavi još uvek nemam startnih 11, ali sam rekao igračima da..."

Fudbaleri Čukaričkog završili su pripreme pred nastavak sezone, a srpskim novinarima na Kipru se obratio šef struke, Gordan Petrić. Iskusni stručnjak koji je nadavno seo na klupu Brđana sumirao je utiske nakon svega urađenog do sada i istakao da je zadovoljan načinom na koji su njegovi izabranici odradili posao u Limasolu.

- Generalno sam zadovoljan kako su prošle pripreme i uslovima koje smo ovde imali. Ja iz svake situacije pokušavam da izvučem pozitivne stvari, nije kao da smo u Turskoj pošto tamo ima boljih terena i više protivnika. Zadovoljan sam kako su se igrači ponašali, sa načinom na koji su trenirali. Bilo je upala što je i normalno, da li su oni navikli na ovaj način rada ja ne znam... Svi znate šta se dogodilo sa Tedićem, drago mi je što se sve završilo na najbolji mogući način i što se njega tiče, kad on bude spreman može da počne da trenira.

foto: FK Čukarički / Ivica Veselinov

Tim sa Banovog brda na Kipru je odigrao četiri utakmice, na kojima je tri puta slavio, dok je jednom bio i poražen. Brđani su pobedili Enad minimalnim rezultatom 1:0, zatim i AEZ Zakakiju 3:1, da bi potom usledio poraz od Ararata 0:3. Za kraj, sastav Gordana Petrića bio je bolji od Voždovca - 2:1, u veoma interesantnom susretu koji je trajao 105 minuta.

- Odigrali smo dva meča sa Kipranima, jedan meč sa internacionalcima i jedan sa domaćom ekipom, Voždovcem. Zadovoljan sam ponašanjem na terenu i svim ostalim stvarima koje smo trebali da uradimo, pre svega trčanjem. Što se tiče same igre, u datim trenucima i jesam i nisam bio zadovoljan. Sve u svemu, kada se podvuče crta, mogu da budem zadovoljan.

foto: FK Čukarički / Ivica Veselinov

Usled loših vremenskih uslova na Kipru, fudbaleri Čukaričkog poslednju kontrolnu utakmicu sa Vojvodinom nisu odigrali.

- Malo nas je poremetilo to što nam je meč sa Vojvodinom otkazan.To ćemo morati da nadomestimo, uspeli smo da promenimo i modifikujemo plan rada ovih poslednjih dana. Trebalo je danas da imamo utakmicu, da sutra putujemo nazad za Beograd, pa u petak da bude slobodan dan. Zbog otkazivanja meča, danas ćemo odraditi dva treninga, sutra ujutru još jedan pa će igrači biti slobodni do ponedeljka.

Priznaje Petrić da još uvek u svojoj glavni nema kristalno jasnu sliku kada je pitanju startna postava, te da su neke dileme i dalje prisutne.

- U glavi još uvek nemam startnih 11. Rekao sam igračima da će na teren izaći ekipa koja po mojoj, i po proceni stručnog štaba bude takmičarska i da se u početku uzimaju bodovi. Kasnije će nam se pridružiti povređeni igrači, biće još veća i jača konkurencija i sigurno drugačija problematika.

foto: FK Čukarički / Ivica Veselinov

Veliki kadrovski problemi zadesili su Brđane na Kipru, mnogo igrača je doživelo pehove, a među pojedincima koji su morali da se vrate za Beograd bio je i Nemanja Tošić, za sada jedini levi bek.

-Tošić se vraća treninzima u ponedeljak, on tu povredu vuče od polusezone. Rekao sam već da je on to trebalo da reši tokom pauze i da na pripreme dođe koliko toliko zdrav. Toške ima te probleme za zglobom, nadam se da je sve u redu i da će u ponedeljak početi da trenira sa ekipom. Moramo sa povređenim igračima da budemo vrlo obazrivi, da slučajno kad uđu u trenažni proces da ne dođe do nekih drugih povreda.

Da li je Čukaričkom potrebno još pojačanja?

- Ja sam rekao kada sam došao da je Čukarički specifičan klub, privatan. Klub je taj koji ima tu ideju koga će da proda, koga će da dovede. Sve zavisi od Vinisijusa što je došao, i od Tedića. Videćemo kako će ući u trenažni proces, i u proces utakmica... Ako mene pitate, možda bi trebao još jedan napadač, ali o tome klub odlučuje. Meni dajte sa kojim god igračima da radim, ja ću se uvek snaći koliko toliko.

Poslednjeg dana minule sedmice novi fudbaler Čukaričkog postao je Vinisijus Melo, da bi već sutradan na meču protiv Voždovca upisao i prve minute u dresu novog kluba.

- Ja sam ga pitao dal hoće da igra, on je rekao da hoće. I danas je trebalo da igra prvih 45 minuta, sigurno da bi bilo malo teže, agresivnije na samoj utakmici ali tako bi najbolje videli gde je on trenutno. On još uvek nije spreman za 90 minuta, ali je već po prvom dodiru lopte pokazao da zna da igra fudbal. Treba imati strpljenja, ja se nadam da ćemo u potpunosti moći da računamo na njega kada bude bila reprezentativna pauza. On će postepeno dobijati to što treba da dobije kao igrač, već dva-tri meseca trenira individualno, ali kad počnete da radite sa ekipom to je totalno druga priča.

foto: FK Čukarički / Ivica Veselinov

Zadovoljan je Petrić načinom na koji su se prilagodili novi igrači.

- Ja ih sve znam, Milojević je bio tu kad sam bio trener Čukaričkog 2016. godine. Oni su uspeli da se prilagode, vrlo dobro znaju kakav je sistem Čukaričkog. Kod nas svi sve znaju, tako da nema problema. Bar se nadam da je tako, a vi sa strane najbolje možete da vidite i osetite kako igrači "dišu" u Čukaričkom.

Upitan je 54-godišnji strateg da li je ispratio rezultate ostalih superligaških timova.

- Sve se to zna. Zna se Voždovac na koji način igra, koje igrače ima, Vojvodina, Novi Pazar takođe.. Ima dosta utakmica, 11 mečeva imamo u ovom delu, posle ide plej-of. Mnogo utakmica je ispred nas, u igri je još mnogo bodova. Sad je na tome ko to može da izdrži, taj presing, psihički napor kada moraju da se osvajaju bodovi. Pratio sam ovo što može da se vidi, ko je sa kim igrao, ispratio sam rezultate.

Na otvaranju prolećnog dela šampionata, Čukarički će gostovati Radniku u Surdulici a taj susret na programu je 10. februara.

- Radnik je jedna veoma čvrsta ekipa. Pogotovo kada igrate kod njih, videćemo. Nadam se da su moji momci svesni, pogotovo stariji igrači moraju da imaju to u glavi da su oni ti koji moraju da povuku u ovim utakmicama koje nam sleduju u početku. Moraju da daju svoj maksimum i ono što se od njih očekuje. Ovi mladi kad pokažu šta mogu da urade, tako postave granicu ispod koje ne mogu da idu ispod. To je teško, stalno moraš da se dokazuješ i napreduješ.

Čukarički na svom kontu trenutno ima 29 bodova i zauzima četvrtu poziciju na tabeli, sa osam bodova manje u odnosu na TSC.

- Sigurno da jeste velika razlika, dal može da se stigne - može, ali može da bude i teško. To zavisi od nas, ali i od TSC-a. Kad dođu ove utakmice, kad budemo igrali jedni protiv drugih, to su vrlo teške utakmice, tu može da se zakuca, ali sve zavisi kako se budemo ponašali i na tereneu i van terena.

foto: FK Čukarički / Ivica Veselinov

Superligaška trka dugo nije bila ovako zanimljiva s obzirom da je jesenja titula pripala Partizanu, dok se aktuelni šampion Srbije, Crvena zvezda, sa jednim bodom banje nalazi na drugom mestu.

- Partizan je prvi na tabeli, oni su imali tu prednost što nisu igrali Evropu. Ja pričam to iz nekog svog iskustva, pošto igranje u Evropi nosi neku drugu težinu kao što je to osetio i TSC i Čukarički ove godine. Partizan je imao vremena da se odmori za svaku utakmicu, što će sad biti drugačije kad krene drugi deo sezone. Partizan se pojačao na svim pozicijama i mislim da može sve to da izdrži, smatram da će im mali problem biti sa bonus igračem pošto je otišao Ilić, i vidim da lutaju sa tim ko će im biti bonus. Sigurno će biti zanimljivo do kraja, možda će se desiti da u polufinalu Kupa opet igraju Partizan i Zvezda, možda će se tu nešto poremetiti, ali kako trenutno stvari stoje, i Partizan i Zvezda imaju dobru ekipu i jedni i drugi mogu da budu prvi.

Petrić je prokomentarisao i uspeh fudbalske reprezentacije Srbije, koja je posle 24 godina ostvarila plasman na Evropsko prvenstvo.

- Uspeh je što smo otišli na Evropsko prvenstvo, bez obzira dal smo imali laku grupu ili ne. Očekujem da se u nekim utakmicama gde se od nas očekuje da pobedimo, da se malo drugačije ponašamo na terenu, to pričam kao navijač. Ne znam sa kojim će igračima selektor raspolagati, ali verujem da će biti bolje nego što je to bilo na Svetskom prvenstvu. Želim im svu sreću i nadam se da ćemo za početak proći grupu.

