"IMAO SAM KLAUZULU KAO NIKO DRUGI!" Uzalud su pokušali da spreče STRMOGLAV PAD FUDBALSKOG LORDA: Bilo je legendarno!

Karijeru je počeo kao veliki talenat u Arsenalu odakle je kao veoma mlad stigao iz Kopenhagena. Niklas Bendtner nikada nije ispunio potencijal i došao do visina koje su mu predviđali.

Ispostavilo se da je tako prošao zbog burnog načina života, pića, cigara i žena. Definitivno može da se kaže da nije neko ko bi trebalo da predstavlja primer omladini, a četiri godine nakon što je završio karijeru otkrio je sa čime se susretao zbog svog stila.

- Siguran sam da niko nije imao klauzulu u ugovoru kao ja. To je bilo j*beno legendarno. Svakom klubu sam govorio da sam spreman za igru i da im dam sve što mogu na terenu, ali svaki put je ta klauzula bila u priči. Nekoliko puta sam odbio da potpišem takav ugovor, ali na kraju sam shvatio da nemam izlaza - rekao je Bendtner koji je tokom karijere dobio nadimak "Lord" koji mu ljubitelji fudbala i danas priznaju.

Otkrio je potom ovaj tridesetšestogodišnjak o čemu se radi.

- To je bila klauzula da ne smem da pijem alkohol dok sam u tom klubu. Pored konzumiranja alkohola nisam smeo da idem na skijanje što sam takođe često radio. Takvu klauzulu niko nije imao.

Nakon što je, posle nekoliko pozajmica, napustio Arsenal, Niklas je obukao dres Volfsburga, a zatim i Notingem Foresta, pa Rozenborga, pre nego što se 2019. godine vratio u prestonicu Danske i klub u kojem je pravio prve korake.

- Rekli su da od potpisa ugovora do nove godine ne smem da popijem ni kap alkohola niti da idem na skijanje. Pristao sam na to, kada su objavili da sam se vratio srušen je rekord kluba u prodaji dresova. Svi su želeli moj dres i to je bilo neverovatno. U jednom danu nikada nisu prodali toliko dresova kao kada sam se ja vratio - zaključio je Danac.

Za reprezentaciju Danske je igrao 81 put i postigao 30 golova, osvojio je 10 trofeja u karijeri, među kojima se ističe titula u Seriji A sa Juventusom 2013. i FA kup sa Arsenalom 2014. godine.

