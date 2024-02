HAJDUK IZ SPLITA OSNOVALI SU SRBI! Čuveni klub slavi 113. rođendan, a Hrvati i dalje KRIJU ISTINU! Finansirala ih "SRPSKA ZORA"

Jedan od najpoznatijih hrvatskih fudbalskih klubova, Hajduk iz Splita, danas slavi svoj 113. rođendan.

"To je naša istorija, tako je to bilo. Hajduk živi večno, šta bilo da bilo! Traje to već 113 godina..." poručili su iz Hajduka na rođendan.

'[𝓣𝓸 𝓳𝓮 𝓷𝓪𝙨̌𝓪 𝓹𝓸𝓿𝓲𝓼𝓽, 𝓽𝓪𝓴𝓸 𝓳𝓮 𝓽𝓸 𝓫𝓲𝓵𝓸. 𝓗𝓪𝓳𝓭𝓾𝓴 𝙯̌𝓲𝓿𝓲 𝓿𝓳𝓮𝙘̌𝓷𝓸, 𝙨̌𝓽𝓪 𝓫𝓲𝓵𝓸 𝓭𝓪 𝓫𝓲𝓵𝓸] ♾️❤️💙 Traje to već 1️⃣1️⃣3️⃣ godina... i nikad nas neće štufat! ❤️💙 Sretan ti rođendan, naš najdraži Hajduče! 🎊💥🎁🔴🔵 pic.twitter.com/xKpzmZMglf — HNK Hajduk Split (@hajduk) February 12, 2024

Zanimljivo, ponos Splita zapravo su osnovali Srbi iz Dalmacije. Ta istorijska činjenica svesno je zataškavana i menjana punih 113 godina koliko postoji klub.

Decenijama traje sramno ponašanje navijača splitskog kluba, koji vređajući Srbe pokušavaju da izbrišu prošlost, zaborave svoje korene...

Samo ime kluba "Hajduk" dosta govori o poreklu. Naime, hajduci po Dalmaciji i Istri bili su poznati Srbi koji se pominju i u narodnim srpskim knjigama.

"Bile" su 1911. godine osnovali braća Fabijan i Luka Kaliterna, Lucijan Stela, Vjekoslav Ivanišević, Ivan Šakić. Pre Drugog svetskog rata sve Kaliterne su bili Srbi, Lucijan Stela je bio Srbin katolik, dok su Šakići i Ivaniševići pre rata bili Srbi, neki katolici, a neki pravoslavci, pisao je blog portal "Hajduksrbija"

O srpskom poreklu braće Kaliterna postoje dokazi u knjigama Austrougarske, gde piše da su oba brata hapšena zbog srbofilije i širenja velikosrpske propagande tokom Prvog svetskog rata.

Ono što se potpuno prećutkuje jeste činjenica da su u osnivanju Hajduka učestvovali i studenti srpske nacionalnosti koji su u tom periodu studirali u Beču i Pragu. Među njima su Blažo Primorac, Borislav Primorac, Đorđe Matavulj, Nikola Matanović, Pavle Janković, Filip Radović, Filip Janković, Jovan Divac, Novica Davnić, Branko Vuković.

Mozda niste znali, ali red je da znate, sportsko drustvo HAJDUK SPLIT, su osnovali Srbi 1911.godine. U Splitu je tad zivjelo mnogo Srba, racunajuci i one nesrecno prevjerene i za uvijek izgubljene, koji su se tada izjasnjavali kao Srbi rimokatolici. (Bilo je tu i mojih MIZDRAKA) pic.twitter.com/c1QrI3guI2 — DRAGAN D.MIZDRAK - MISTER (@MizdrakDragan) February 12, 2019

Prećutkuje se i činjenica da su logističku i materijalnu pomoć za osnivanje kluba studenti dobili od organizacije "srpska zora".

Samo ime kluba "Hajduk" dosta govori o poreklu. Naime, hajduci po Dalmaciji i Istri bili su poznati Srbi koji se pominju i u narodnim srpskim knjigama, poput Stojana Jankovića, Iva Senjanina, Ilije Smiljanića, Ive Golotrba, Komnena Barjaktara...

Hajduk prvih godina igrao u crveno-plavo-beloj kombinaciji, ali je Austrugarska to zabranila pa su igrači Hajduka morali da igraju u potpuno beloj opremi.

Takođe, Hajduk prvih 30 godina postojanja, odnosno sve do 1941. godine nije imao grb na dresu. Prvi put grb im je stavio tadašnji režim Ante Pavelića, odnosno Nezavisna država Hrvatska (NDH).

Još jedna činjenica u prilog ovoj tezi je podatak da je od 1913. godine predsednik Hajduka bio Budislav Grga Anđelinović. Anđelinović je 1915. godine zbog prosrpskog govora prilikom obeležavanja Kosovskog boja u Zadru osuđen na tri godine robije od strane Austrougarskog režima.

Budislav Grga Andjelinovic,president FC Hjaduk and big Serbian patriot,1918 crushed a rebellion Croatian exstremists pic.twitter.com/6VoK51mS9j — EBFootball (@EBlocFootball) December 14, 2015

Anđelinović je po završetku Prvog svetskog rata, kao šef policije u Zagrebu, komandovao policijom koja je ugušila pobunu hrvatskih vojnika 5. decembra 1918. godine na Trgu Bana Jelačića u Zagrebu. Vojnici su protestvovali protiv odluke o osnivanju Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, donetoj 1. decembra u Beogradu.

Anđelinović je tokom Drugog svetskog rata pisao je tekstove u Srpskom glasniku iz Kanade i četničkom listu "Novosti". Ipak, ono najzanimljivije za njega je da je tokom tog rata bio jedan od pomagača Vojvode Momčila Đujića.

Iz svega ovog može da se izvede zaključak da je istorija početaka Hajduka usko povezana sa Srbima iz Dalmacije.

Vremenom je deo te istorije zaboravljen, a deo namerno prikriven, pa je danas uobičajeno da se sa stadiona "Poljud" čuju ustaški pokliči poput "Za dom spremni" ili "Srbe na vrbe".

Kurir sport / Ž.S.

BONUS VIDEO:

08:43 SRBIN FUDBALSKA LEGENDA MEKSIKA! Kod nas je NEPOZNAT, a njegov potez ušao je u anale PARTIZANA! Ovo ime odjekivalo je širom sveta