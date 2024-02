DA LI JE MOGUĆE DA SE OVO DEŠAVA?! Fudbaler želi da NAPUSTI klub zbog NAVIJAČA - više ne može da izdrži ovoliki pritisak!

Izraelski fudbaler i napadač Seltika Liel Abada mogao bi da napusti ekipu zbog pritiska navijača škotske ekipe koji su propalestinske pristalice, saopštio je danas trener Seltika Brendan Rodžers.

"Imao sam mnogo razgovora sa Lielom. On trenira, ali ovaj period je u vezi sa psihologijom, ako se ne osećate dobro znači da niste spremni. Ne mogu da rizikujem, uvek ću ga podržavati, ali moram da zaštitim ekipu", rekao je Rodžers.

Mladi izraelski reprezentativac (22) neće nastupiti u narednom meču Seltika u prvenstvu Škotske protiv Kilmarnoka, a prošle nedelje je propustio meč protiv Sent Mirena.

"On je mlad, 22-godišnjak, daleko od kuće. Ljudi pričaju šta se dešava u Izraelu i onda to zaborave, a za njega je to stvarnost, to je njegov život", dodao je trener Seltika.

Nakon početka sukoba u Izraelu, navijači Seltika na svakoj utakmici ističu transparente podrške i zastave Palestine.

Rodžers je naveo i da je "moguće da Izraelac napusti ekipu".

