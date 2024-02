CILJ JE DA BUDEM SA ČUKARIČKIM U EVROPI! Mitar presrećan na Brdu: To je moj klub, odlično se radi!

Čukarički je sa dve pobede krenuo u novu sezonu, savladani su Radnik (3:0) i Železničar (2:1), ali je potom poražen u derbiju kola od Crvene zvezde na stadionu "Rajko Mitić".

Na jedinom meču igranom na Banovom brdu od pomenuta tri, povratnik u Čukarički Mitar Ergelaš imao je vrlo bitnu ulogu, u trijumfu nad novajlijom iz Pančeva bio je asistent kod pobedonosnog gola Luke Stojanovića u 87. minutu.

- Prvi meč sam propustio zbog povrede, ali sam dobio priliku već protiv Železničara. I zaista mi je drago da je na prvom meču od povratka na Banovo brdo moja asistencija za pobedonosni gol bila značajna u toj pobedi. Uvek želim da sebe podredim ekipi, da rezultat tima bude prioritet, uostalom svi treba da budemo u službi tog konačnog cilja. Tek potom gledam sopstveni učinak, ali i on dolazi sa dobrim rezultatima i pobedama ekipe. Tako da verujem da će biti još golova i asistencija ovog proleća – kazao je na startu razgovora Mitar Ergelaš, ofanzivni vezista Čukaričkog.

Proveo je Ergelaš godinu i po dana na pozajmici u Novom Pazaru, i taj period u karijeri pamti samo po lepom.

- Iskreno, nije mi bilo baš prijatno i lako kad sam odlazio. Ali, imao sam veliku pomoć Slobodana Rubežića, koji je određeno vreme već proveo u Novom Pazaru, a on mi je kao rođeni brat. Kratak je bio period adaptacije, nisam ni pomislio da sam napravio korak unazad. Naprotiv, imao sam veliki motiv da se izborim za minutažu i da se vratim u Čukarički, u svoj klub. Iz Novog Pazara nosim samo lepe uspomene, stekao sam i dobre pritatelje, rekao bih za ceo život. Grac i klub Novi Pazar će uvek imati posebno mesto u mom srcu. Bio bih presrećan ukoliko naredne sezone i oni uz Čukarički izbore plasman u Evropu. To svakako zaslužuju, a verujem da sam makar malo pomogao u ostvarivanju njihovih ambicija – kazao je Ergelaš.

foto: Starsport

Momak rođen 5. avgusta 2002. godine u Rumi, koji je bio i mladi reprezentativac Srbije, za Čukarički je odigrao već 34 utakmice.

- Vidim sebe naredne sezone sa Čukaričkim u Evropi, to je cilj. Drago mi je da sam se vratio ovde, to je moj klub. Sve mi je bilo već poznato, samo se dobar broj igrača promenio. Ali, posebno me raduje da su tu i dalje momci sa kojima sam delio svlačionicu u omladinskoj konkurenciji, Rogan, Kaličanin, braća Igor i Uroš Miladinović, sa Stankovićem i Subotićem sam bio u reprezentaciji Srbije. Opet, srećan sam i zbog momaka koji su bili u prvom timu, a ostvarili su potom inostrane transfere. To je dokaz da se u Čukaričkom odlično radi i svakom mladom igraču bih preporučio dolazak na Banovo brdo.

U narednom kolu, Čukarički će na svom stadionu ugostiti jedno od najprijatnijih iznenađenja drugog dela šampionata, ekipu Napretka.

- Za mene to i nije neko iznenađenje. Posebno kad uzmemo u obzir da je Vladimir Gaćinović, sjajan čovek i trener, preuzeo ovaj tim. Znam kako radi, imao sam privilegiju da sam njim sarađujem u Novom Pazaru, verovao sam da će od Kruševljana izvući ono najbolje. Poznajem i nekoliko njihovih igrača, sa Majdevcem sam takođe igrao zajedno, Blagojević je moje godište, bili smo u mlađim reprezentativnim kategorijama Srbije... Ali, najveća snaga im je svakako Gaćinović, koji je od Napretka napravio kompaktnu, čvrstu ekipu, ali opet sa odličnim individualcima, sa sjajnom tranzicijom. Mi ćemo svakako biti napadački orijentisani, verujem i oni, očekujem kvalitetean meč i praznik fudbala na Banovom brdu. Pozivam i publiku da dođe i da uživa na našem stadionu.

Čukarički je osvojio šest od mogućih devet bodova na startu drugog dela sezone, a eventualna pobeda protiv Napretka mnogo bi značila svima u timu.

- Tačno, ali moramo da budemo maksimalno oprezni. Napredak je dosta pokazao u nekoliko uvodnih kola, potrebno je da budemo maksimalno fokusirani i da odigramo kako znamo i možemo. I, kao što je šef napomenuo, da ne budemo nervozni, već da gradimo igru i rezultat čitavih 90 minuta. U tom slučaju, verujem u našu pobedu.

Čukarički se u finišu jesenjeg dela sezone probio na četvrtu poziciju, na kojoj se u međuvremenu učvrstio.

- Za sada, gledamo samo sebe. Normalno je da kad završimo našu utakmicu pogledamo ostale rezultate, posebno najbližih konkurenata. Nikome nismo preterano odmakli, a oept nama je TSC na trećoj poziciji prilično pobegao. Gledaćemo da uradimo šta je do nas, da dižemo formu i da pobeđujemo, pa dokle doguramo.

Pred Brđanima je i takmičenje u Kupu Srbije, ali do četvrtfinalnog okršaja sa Vojvodinom ima još sasvim dovoljno vremena, taj meč je na programu 10. aprila na stadionu na Banovom brdu.

- To je jedna utakmica, u kojoj svašta može da se desi. Trebalo bi da nam bude malo lakše zbog činjenice da ćemo igrati na našem stadionu. Ali, prošle sezone je Čukarički stigao do finala, a sve mečeve igrao je na strani. Uključujući i taj u borbi za trofej, koji će svi dugo pamtiti i po majstorskom golu Marka Docića. Znao sam koliko je dobar igrač, ali da da gol direktno iz kornera, pa još na takvoj utakmici i na tom stadionu, zaista nas je sve iznenadio. Bilo bi lepo da Čukarički ponovo igra finale, zašto da ne i da ovoga puta osvoji trofej – zaključio je Mitar Ergelaš.

Bonus video:

00:16 Atmosfera pred meč Genk - Čukarički