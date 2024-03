"SAVO MILOŠEVIĆ I VOĐA GROBARA SU MI GARANTOVALI BEZBEDNOST" Hrvatski biser bio na korak od Partizana: Evo zbog čega je propalo

Bio je velika nada hrvatskog fudbala, Zdravko Mamić mu je obećavao transfer od 20 miliona evra, a nedavno je potpisao ugovor sa klubom koji igra na stadionu sa 1.000 mesta.

Pitomača se takmiči u Trećoj fudbalskoj ligi - Sever, a od ove zime za nju igra Bojan Knežević (27), fudbaler veznog reda koji je prošao omladinsku školu Dinamo Zagreba i igrao za mlađe kategorije reprezentacije Hrvatske.

Kao fudbaler Dinama išao je na pozajmice u Lokomotivu, a na leto 2019. godine pozajmljen je Olimpiji, iako je sve bilo spremno za njegov transfer u Partizan.

- Bio je jul, kada sam drugi put bio u Lokomotivi pre nego što sam otišao u Olimpiju. Dinamo je imao dogovor sa Partizanom, a njegov trener bio je Savo Milošević. Zdravko Mamić je tada već bio van Hrvatske, ali sve je išlo preko njega, našao se sa Savom na turniru mlađih kategorija u Bijeljini. Bio sam spreman da ujutru odem u Beograd sa menadžerima na lekarski pregled, ali u 8.30 pozvao me drugi menadžer i rekao mi da je previše riskantno da idem u Partizan. Rekao mi je: “Imam drugi klub za tebe”. Partizan je pravio novu ekipu i trebalo je da potpišem na tri godine. Međutim, stopirao je transfer u poslednjem trenutku - rekao je Knežević za "Index".

Poručio je da je odlukom da ne dođe u Beograd stavila tačku na mogućnost da zaigra za reprezentaciju Srbije, koja je postojala.

- Menadžer se bojao zbog istorije hrvatsko-srpskih odnosa, iako su mu Milošević, pa i vođa navijača Partizana garantovali da ako dođem, neće biti problema. Nisam se bojao, ali imao sam tremu. U ligi gotovo da nije bilo Hrvata i nije isto ako neko odavde dođe u Partizan ili Crvenu zvezdu, a ne u neki drugi srpski klub. S obzirom na to da nisam otišao u Partizan nego u ljubljansku Olimpiju ugasila se priča i o nastupanju za reprezentaciju Srbije. Ne znam da li bih prihvatio da igram za Srbiju, teško mi je sada da kažem. Nikada nećemo saznati.

Kao tinejdžer, sa 19 godina, igrao je za Dinamo u Ligi šampiona. U sezoni 2016/17 je odigrao tri utakmice u grupnoj fazi - protiv Sevilje, Liona i Juventusa.

- Dinamo je tačno posle Lige šampiona i utakmice sa Salcburgom imao za mene zvaničnu ponudu Kelna od 8.000.000 evra. Odbili su je, pa je Keln povećao na 10.000.000, ali je i to odbijeno. Zdravko Mamić je tada bio u Dinamu i tražio je 15.000.000 evra. Dan-danas se sećam našeg razgovora, rekao mi je: “Ništa ne brini, prodaću te za 20.000.000 evra". Dan nakon što su odbili ponudu igrali smo generalku u kojoj su mi pukla dva nožna prsta, palac i kažiprst. Godinu i po nakon toga nisam odigrao nijednu utakmicu za Dinamo.

Imao je prethodno ponude Bajerna.

- Interesovanje Bajerna je postojalo kada sam imao 15-16 godina. Išli smo na turnir malog fudbala u Nemačkoj, jedan od najjačih na svetu. Prvog dana turnira sam u svih pet utakmica bio najgori igrač ekipe. Drugog dana sam u sedam utakmica postigao 17 golova. Ubio sam ih, nemoguće dobro sam igrao. Tada je bukvalno krenula ludnica. Nisu prošla ni tri dana kada je jedan čovek, zove se Tomas, kontaktirao moje roditelje. Sa Rezom Fazelijem, koji je tada bio menadžer Mesuta Ozila, stigao je iz Nemačke u Bjelovar kako bi me odveli u Bajern. Moji su roditelji potom otputovali u Minhen. Sve su dogovorili, trebalo je da roditelji dobiju posao, ali na kraju je bio problem što tada Hrvatska nije bila u Evropskoj uniji, što znači da do 18. godine nisam mogao da igram zvanične utakmice.

foto: Instagram/bojan.knezevic8

"Na stolu" je bio čak i poziv iz Londona.

- Pre moje 16 godine u igri je bio i Čelsi. Direktor Čelsija i menadžer Gereta Bejla Džonatan Barnet sastali su se s mojim roditeljima u zagrebačkom hotelu. Hteli su da me odvedu u Čelsi, ali sve je to nekako došlo do Zdravka. Saznao je za to i ponudio mi dobre uslove. Odlučio sam da ostanem u Dinamu. Fiorentina se javila kasnije kada sam imao 18 godina, ali i to je nekako zapelo - poručio je Knežević.

Vezista je igrao i za Koper, Opatiju, Goricu, Hebar i italijanski Termoli, pre nego što je morao da napravi prinuđenu pauzu u karijeri.

Prošle godine doktori su mu saopštili da ima rak testisa zbog kojeg duže od sedam meseci nije imao klub. Vratio se fudbalu na leto 2023. godine, a nakon kratkog boravka u Kustošiji, potpisao je za Pitomaču.

Kurir sport/Index

Bonus video:

00:15 Savo Milošević zapevao u punoj kafani