NEMCI AKO ŽELE DA UZMU ALEKSANDRA PAVLOVIĆA, NEĆE BIRATI SREDSTVA! FSS dobio jasnu poruku: Jedan razgovor sa njim NIJE DOVOLJAN!

Aleksandra Pavlovića ne smemo da izgubimo, mada Nemačka u startu ima bolje startne pozicije od Srbije, koja je pokazala veliki interes za fudbalera Bajerna. Ovo je mišljenje Dragoslava Stepanovića, srpskog trenera koji od 1976. godine živi u Frankfurtu.

foto: Bernd Feil/M.i.S. / imago sportfotodienst / Profimedia

Direktor A reprezentacije Srbije Stevan Stojanović imao je razgovor sa Aleksandrom Pavlovićem (19) i njegovim ocem početkom marta. Pavlovići su oduševljeni idejom da mladi fudbaler zaigra za Srbiju, ali su tražili vreme, tačnije da odluku o reprezentaciji donesu na jesen.

- Mislim da nije dovoljan jedan razgovor! Kompleksna je to i komplikovana priča. Ne smemo da stanemo. Pavlovići očekuju nešto. Taj momak mora više da se bodri, da se održava kontakt sa njim, da stalno budemo u priči... Nemci su stalno oko njega, obleću, pričaju... Znate kako je, daleko od očiju, daleko od srca. Mora mu se reći gde ga vidimo u srpskoj reprezentaciji. I ono što je najvažnije, Srbija mora da ima uspeha, odnosno naša reprezentacija mora da ostvari rezultat na Evropskom prvenstvu. Ako to uradimo, momak će biti svestan da dolazi u reprezentaciju velikih mogućnosti, a ne tim koji se zadovoljava samo učešćem - priča za Kurir Dragoslav Stepanović i dodaje:

- Nemamo luksuz da izgubimo takvog igrača. Moramo učiniti sve da Pavlović igra za Srbiju. Još jedna stvar koja je mnogo važna, a kada su u pitanja deca Srba iz inostranstva, posebno iz Nemačke. Nadam se da Aleksandar dobro govori srpski, jer je njemu mnogo važno kako će se uklopiti u novu sredinu, hoće li moći da se druži sa saigračima, da ga neće zezati i da neće biti stalno sam...

foto: Peter Hartenfelser / imago sportfotodienst / Profimedia

Dragoslav Stepanović podseća na još jednu bitnu stvar kada je u pitanju izbor reprezentacije za Aleksandra Pavlovića.

- Setimo se Bojana Krkića. Odigrao je samo jednu utakmicu za Španiju, a u Srbiji je mogao da ih ima najmanje 50. To treba predočiti Pavloviću. Konkurencija u reprezentaciji Nemačke je mnogo veća i jača, nego što je u Srbiji. Dosta kvalitetnih nemačkih igrača igra na njegovoj poziciji, to ne sme da zaboravi. Moraće dobro da razmisli, kad bude donosio odluku. Opet, ponavljam, vraćam se na uspeh koji bi mogao biti garant da ga dobijemo. Ako Srbija napravi dobar rezultat na Evropskom prvenstvu, Pavlović će biti naš, ako bude kao u Kataru, biće bliži Nemačkoj.

Dragoslav Stepanović izneo je projekciju kako bi Srbija mogla da izgleda u narednim ciklusima:

- Mi imamo Lazara Samardžića, još jednog Srbina iz Nemačke. Levonog fudbaler, odličan, ima nos za gol, za igru, za pas... Retki su takvi fudbleri, retke su "desetke"... Pazite sad, da njega uparite sa Aleksandrom Pavlovićem, pa to vam je osovina za deset godina u veznom redu. Plus, mi imamo Dušana Vlahovića koji je blago, jer je fizički jak i brz centarfor. Tu je i Luka Jović. Pa, Aleksandar Mitrović koji je sidraš. Onaj Nemanja Radonjić... Šta se dešava sa tim momkom? Neverovatno je koliko je brz i šta sve može sa loptom, a on kao da neće... Ni u reprezentaciji nemaju ideju za njega.

foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

Pitali smo Stepija, s obzirom na sve izrečeno, postoje li pritisci iz Nemačke i Bajerna na Aleksandra Pavlovića.

- Pazite, ovde na Zapadu... Nema sumnje da ima pritiska. Sto odsto da je tako! Ako ga Nemci žele, oni neće birati sredstva. Ako imaju cilj, onda je sve dozvoljeno. Tako ovde funkcionišu stvari. Aleksandar Pavlović je igračina, Nemci nemaju fudbalera takvog kvaliteta. Plus, u njihovom je sistemu mladih selekcija. Napašće ga sigurno, neće oni lako da dozvole da on ode i igra za Srbiju.

Aleksandar Pavlović briljirao je u meču protiv Lacija. Pretrčao je skoro 13 kilometara. Za 90 minuta ima 97 kontakata sa loptom, od 83 pasa imao je 78 uspešnih, što daje procenat od 94 odsto. Od šest duela na zemlji dobio je tri, a od dva u vazduhu oba.

- Boga mi, odličan igrač! Takvo znanje, u tim godinama, taktički i tehnički zrelo. Pavlović je uzeo mesto mnogim reprezentativcima koji igraju u Bajernu. Protiv Lacija bio je odlučujuća spona između odbrane i navale. Podelio je veliki broj lopti. On igra sve bolje i biće sve bolji, posebno kad stekne iskustvo. Siguran je u prijemu, ima ideju, ne juri po celom terenu, otvori se u deset metara po tri puta... To je neverovatno. Perspektivan igrač, ističe se više od nemačkih fudbalera što pokazuje da ima ambiciju - zaključio je Dragoslav Stepanović.

Kurir sport/A. Radonić

