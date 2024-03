RADE BOGDANOVIĆ KRITIKOVAO IGORA DULJAJA! Opleo je i po fudbalerima Partizana, reči nije štedeo: "Nije ih lako trenirati..."

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana nedavno su odigrali 172. večiti derbi, u kom su podelili bodove pošto je rezultat nakon 90 minuta igre bio 2:2.

O toj utakmici i dalje se priča, a sada je svoj komentar izneo nekadašnji fudbaler, a danas poznati fudbalski analitičar, Rade Bogdanović.

- Izaći i napasti Zvezdu na njenom stadionu, a oni "našpanovani" za tri boda i mnogo štošta. Još igraju četvorica u liniji, oni su jako problematični u Partizanu. Nije ih lako trenirati, skloni su kiksu, jeste da su i mladi, ali moram isto tako da kažem da je Duljajeva greška što nije uspeo da kao trener pripremi ekipu u odbranbenim zadacima kad su prekidi u pitanju - rekao je Bogdanović u emisiji "Indirektno" na K1 televiziji.

foto: Nemanja Nikolić

Osvrnuo se Bogdanović na utakmicu protiv TSC-a i skrenuo pažnju na neke greške.

- Primio je tri gola protiv TSC-a. Bilo je još utakmica na kojima je primao i sada protiv Zvezde je svaki prekid pola gola. Ovi dobro napadaju, to je Milojeva ruka. Tačno se tu vidi ko gde ide, zatvara... Pošto sam igrao fudbal, mogu i da pričam. Ali sam isto tako video... Pazite, vi branite prekide, vama četvorica igrača poslednjih su u petercu. To je golmanov prostor. Tu golman kada kaže: "Moja", to je to - kazao je Rade Bogdanović.

Kurir sport