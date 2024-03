KRAGUJEVČANI SU HIT PRVENSTVA, ZATO DELIJE, SVI NA MARAKANU: Uroš Spajić pozvao navijače da u nedelju dođu na stadion!

Fudbaleri Crvene zvezde će u nedelju od 16.00 časova, kao lideri na tabeli Superlige, dočekati ekipu Radničkog 1923.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Navijače će na stadion pozvati pouzdani štoper i zamenik kapitena Uroš Spajić.

- Preuzeli smo prvo mesto i sve ide kako treba. Pobeđujemo i nadam se da ćemo nastaviti u tom maniru. Posebno me raduje što teško primamo golove, i što smo čvrsti u odbrani. Znamo da kada je to slučaj, mnogo je lakše da se igra svaka utakmica. Iza nas je važna pobeda u Nišu, na izuzetno teškom gostovanju i to posle večitog derbija. Zaista nas je derbi emotivno iscrpeo, jer smo bili bolji rival, ali nismo pobedili. Ipak, u Nišu smo pokazali da je ostalo energije u nama i odigrali smo dobru utakmicu, te pobedili i vratili se na prvo mesto. Želim da tu i ostanemo - počeo je Spajić.

Naredni rival Crvene zvezde je u sjajnoj formi i ima šest vezanih pobeda u Superligi, te ne zna za poraz u 2024. godini.

- Očekuje nas izuzetno teška utakmica, protiv ekipe koja je hit prolećnog dela sezone. Imaju šest vezanih pobeda i to dovoljno govori o njima. Na nama je da budemo koncentrisani i motivisani, u šta ne sumnjam. Igramo pred našim navijačima, na Marakani, i tu smo uvek favoriti, bez obzira na protivnika. Daćemo sve od sebe da pobedimo.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Zahvalio se Spajić navijačima i pozvao ih da dođu na utakmicu u nedelju.

- Hvala im na ogromnoj podršći u večitom derbiju, a zatim i u Nišu. Nezgodan je termin bio, radni dan, padala je kiša, ali bez obzira na sve to - bili su uz nas. Nose nas, zaista su naša krila, i mnogo nam je lakše da igramo uz njihovu podršku. Uz svu zahvalnost, pozivam ih da u nedelju dođu u što većem broju. Poslednja je utakmica pred reprezentativnu pauzu i veoma bitna, tako da verujem da će se zvezdaši odazvati i doći u što većem broju da nas nose do nove pobede - zaključio je defanzivac.

Kurir sport

00:14 Delije i Grobari navijaju zajedno: Kosovo - Srbija