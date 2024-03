BIVŠI KAPITEN PARTIZANA PONOVO MEĐU ORLOVIMA! Zdjelar puca od samopouzdanja: Želim da pokažem selektoru da mi je ovde mesto!

Fudbaler moskovskog CSKA Saša Zdjelar rekao je danas da mu je drago što je ponovo u timu Srbije i dodao da želi da pokaže selektoru Draganu Stojkoviću da mu je mesto u nacionalnom timu.

"Drago mi je je da sam ponovo ovde, veliko je zadovoljstvo i privilegija biti u reprezentaciji posle dugo vremena. Srećan sam što sam ponovo tu i što mogu da branim boje naše države", rekao je Zdjelar, prenosi Fudbalski savez Srbije.

"Dugo nisam bio u reprezentaciji, sugurno da želim da pokažem selektoru da mi je mesto ovde. Igram u CSKA i nadam se da ću opravdati očekivanja", dodao je on.

Zdjelar je deo tima Srbije koji se priprema za dve prijateljske utakmice - protiv Rusije u Moskvi i protiv Kipra u Larnaki.

On je naveo da će, prema informacijama koje ima, tribine stadiona Dinama u Moskvi biti ispunjene do poslednjeg mesta u duelu koji se igra 21. marta.

"Mnogo naših ljudi koji žive u Moskvi žele da dočekaju našu reprezentaciju, pitali su me za karte, ali to je sada nemoguća misija", rekao je nekadašnji fudbaler Partizana.

foto: Starsport

U ruskoj selekciji su i trojica igrača iz CSKA, a Zdjelar je naveo da je razgovarao sa njima o predstojećem meču.

"Malo smo se šalili, pogotovo ja sa štoperom, a sve zbog onoga što ga očekuje sa Mitrovićem. Ne bih voleo da sam u njegovoj koži. On je igrao u Beogradu kada smo ih pobedili 5:0. Osetio je Mitrovu snagu dobro. Sve su to neke naše interne šale. Mnogo nas poštuju, prate igre naših igrača u evropskim ligama, imaće veliki motiv, sigurno da jedva čekaju da izađu na teren", rekao je on.

Kako je rekao, meč protiv Srbije će za Rusiju biti najjača provera u poslednje vreme, od trenutka kada se nalaze pod sankcijama zbog kojih ne mogu da igraju u evropskim takmičenjima.

"Za ovaj meč su pozvali sve najbolje što imaju i siguran sam da će biti jako motivisani da se u ovom meču pokažu u najboljem svetlu", rekao je Zdjelar.

Duel u Moskvi će biti prvi od četiri koja očekuju fudbalere Srbije do starta na Evropskom prvenstvu i mečeva protiv Engleske, Danske i Slovenije.

"Ima vremena do tada, ali verujem da ćemo kao reprezentacija izvući pouke iz nekih ranijih učešća na najvećim takmičenjima. Treba razmišljati i o tim utakmicama, ali uveren sam da će Srbija biti spremna za ono što je očekuje u Nemačkoj i da će se pokazati u najboljem svetlu", rekao je Zdjelar.

foto: CSKA Moskva

Zdjelar do sada ima tri nastupa za Srbiju - debi protiv Izraela, zatim i dva meča upravo protiv Rusije.

"Protiv Rusije sam ulazio na teren pred kraj meča, ostvarili smo tada remi i pobedu, bilo bi lepo da sada ponovo ostvarimo pobedu", naveo je on.

Iduće godine će biti 10 godina otkako je reprezentacija Srbije za igrače do 20 godina osvojila titulu prvaka sveta na Novom Zelandu. U tom timu je bio i Zdjelar.

"Vreme leti, kao da smo juče igrali finale protiv Brazila. Lepo je sve ono što se dešavalo, to što smo napravili za našu zemlju. Lepo je sećati se takvog rezultata, mislim da je to uspeh koji je ostavio neizbrisiv trag", rekao je Zdjelar.

Kurir sport/J.M.

