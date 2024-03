SPREMA SE REVOLUCIJA U FUDBALU: Nerešeni rezultat odlazi u istoriju! Kakva će ovo da bude promena...

Đerar Pike, nekadašnji fudbaler Barselone, posle profesionalne karijere pokazao se kao uspešan inovator u svetu sporta.

foto: Irene Vila Capafons/GTRES / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zaslužan je Đerar Pike sa svojom kompanijom za preoblikovanje Dejvis kupa od 2019. godine. Sada ima novi plan, a on se tiče fudbala. Otvoreno je predložio da utakmice više ne završavaju nerešenim rezultatom.

- Moramo da pronađemo načine da postignemo više golova ili da sprečimo da se utakmica završi remijem. Odete na utakmicu i ona se završi nerešeno. A, kakav je osećaj, jer nema pobednika - rekao je Pike.

Fudbal se plaši promena. Ova igra ima ogromnu istoriju, veoma je tradicionalna, ali promene će se na kraju desiti. Tako bar smatra Pike.

- Novim generacijama je teško da razumeju igru od 90 minuta koja može da se završi rezultatom 0:0.

foto: Jose Breton/NurPhoto/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pike veruje da je fudbal zabava, pa se takmiči ne samo sa drugim sportovima, već i sa Netfliksom, Amazonom, Jutjubom i TikTokom.

- Video sam kako deca gledaju fudbalsku utakmicu, a 10 minuta kasnije već su sedela na svojim telefonima i tabletima i istovremeno gledala nešto drugo. Nedavno sam bio na meču Barselona – Napoli, važnoj utakmici Lige šampiona. A, što se tiče prvenstva? Ne gledam te utakmice. Samo neke koje igra Barsa. I to ne svih 90 minuta. Možda 30, ili 40 minuta. To je trend. I on se ne može zaustaviti. Moramo da se prilagodimo.

Pojasnio je Pike i koliko moderna tehnologija utiče na sveukupni doživljaj pojedinih utakmica.

- Ljudi biraju šta će da gledaju. Pre neki dan sam stavio naočare za virtuelnu stvarnost. Sedeći kod kuće u pidžami i spremajući se da odem u krevet, gledao sam celu NBA utakmicu sa terena. Bio sam tamo. Ovi proizvodi postaju sve bolji, svake godine. Doći će vreme kada stavite ove naočare i osećaćete se isto kao na stadionu, samo što ćete moći da kažete: „Sada želim da sedim pored Ćavija. Želim da gledam iza kapije.” Klubovi će ubuduće plaćati navijačima da idu na stadion, jer je kod kuće, u pidžami, sa kolačićima na sofi, još bolje nego na stadionu - ubeđen je Pike koji nastavlja:

- Nismo tako daleko od toga. Morate da razumete kuda ide fudbal, a gde zabava i da ih kombinujete tako da ljudi ostanu povezani sa fudbalom.

foto: EPA/Alejandro Garcia

Posavetovao je trenera Barselone Ćavija da ne napušta klub.

- Mislim da Ćavijeva odluka da ode nije ispravna. Imam osećaj da će ostati. Hajde da vidimo. Ne razgovaram s njim svaki dan, ali smo se nekoliko puta sreli. Želim mu najbolje, biće to dobro za klub. Ćavi mora da ostane.

Pike smatra da Barselona ne može naći boljeg trenera od Ćavija.

- Ako ne Ćavi? Ko drugi? Kompleksno pitanje. Morate da znate kako Barsa igra, tako da ima mnogo manje opcija. Najočigledniji su Gvardiola i Arteta. U kontaktu sam sa Pepom. Uveravam vas da bi on lično i ljudi u Barsi bili srećni da se vrati. Njegov najbolji tim u kojem je radio bila je Barselona. Imali smo tada Mesija, bilo je sedam-osam igrača iz La Masije. Pep i dalje oduševljava. Mančester siti je neverovatan, ali nemaju istoriju. Oni to pokušavaju da razviju sa talentima kao što je Foden, ali sedam ili osam supertalentovanih igrača je nešto sasvim drugo.

foto: Ricardo Larreina / Shutterstock Editorial / Profimedia

Govorio je i o Realu i podršci koju taj klub ima u Španiji.

- Mediji vole Real Madrid, ali ne i Barsu. Ponekad postoji osećaj da niste deo ove zemlje. U Španiji je sve fokusirano na glavni grad. Barselona pobeđuje na način da ljudi uživaju u gledanju svake utakmice. Real Madrid to nikada neće postići - poručio je Pike.

Đerar Pike pohvalio je 16-godišnjeg čudo Barselone Lamina Jamala, rekavši da je "fantastičan talenat i da će postati superzvezda". Vlasnik je kluba Andora koji igra u petom rangu takmičenja u Španiji.

Kurir sport/The Times

00:14 Delije i Grobari navijaju zajedno: Kosovo - Srbija