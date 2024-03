SRBIJA ĆE POBEDITI RUSIJU, JER JE BOLJA: Bivši as objasnio Rusima kako stoje stvari! A, zatim dao prognozu za Orlove na EURO!

Nemanja Pejčinović, nekadašnji defanzivac Rada, Crvene zvezde i moskovske Lokomotive, veruje da će Srbija i Rusija odigrati pravu takmičarsku utakmicu u Moskvi.

foto: Printskrin/Jutjub

Nemanja Pejčinović (36) igrao je šest godina u Rusiji, četiri za Lokomotivu i dve za Fakel iz Voronježa. Pre toga sa uspehom je gradio karijeru u Francuskoj i Nemačkoj.

- Neće sve srpske zvezde igrati protiv Rusije. Ali ipak, mislim da će Srbija pobediti. Rusija nema jake i velike utakmice. Srbija je dobar protivnik i očekujem još ovakvih utakmica između dve zemlje u budućnosti - rekao je Nemanja Pejčinović za portal Metaratings i nastavio:

- Ovo je fudbal, nikad ne znamo šta će biti. Mislim da će Tadić i Kostić odmarati, a Srbija će iskoristiti utakmicu u Moskvi kao pripremu za EP. Najveći kvalitet ove reprezentacije Srbije je što ekipa stalno igra zajedno i što se igrači dobro poznaju. Ponekad nije važno da li imate velike zvezde na terenu, ako oni ne funkcionišu kako treba. Plus, Srbi imaju i nekoliko jakih individualaca. Tako da mislim da će utakmica protiv Rusije biti napeta i očekujem mnogo golova. Navijaću za Srbiju, ali zbog cele situacije želim da utakmica završi nerešeno, 2:2 ili 3:3. Da publika uživa u otvorenom i intenzivnom fudbalu.

foto: Dado Đilas

Kada je upitan šta očekuje od Srbije na EP u Nemačkoj, Pejčinović je dao zanimljiv odgovor:

- Drugo mesto je realnost za Srbiju. Ako tim zadrži svoju dušu i spremi dobru taktiku, onda mislim da Srbija može da bude i prva u grupi. Englesku čak i ne vidim kao favorita grupe, više tipujem na Dansku. Zato mislim, da će proći Srbija i Danska!

Rusi su na utakmicu protiv Srbije dugo čekali.

- Kada je BiH 2022. odbila da igra protiv Rusije, pozvao sam Srbiju da to uradi. Mislim da je politički pritisak koji se sada vrši na Srbiju razlog što ovakva utakmica nije organizovana ranije. Sada nam situacija u zemlji omogućava da uradimo nešto korisno za sebe i Rusiju, tako da i mi i vi imamo koristi.

Objasnio je Pejčinović i društveno-političke okolnosti u Srbiji.

- U Srbiji postoji deo naroda koji ne voli istočni blok i Rusiju. Ovde se ljudi određuju - ili Zapad, ili Rusija. Ali većina ljudi voli svoju braću na Istoku. Danas u Srbiji živi mnogo Rusa i Ukrajinaca. Nekim političarima se ne sviđa ono što se dešava u Ukrajini. Zbog ovoga žele da se približe Zapadu i rade sve što im se kaže. Većina želi da ostane neutralna, ali ima i onih koji podržavaju Rusiju.

foto: EPA/Sergei Chirikov

Nekadašnji fudbaler smatra i da su sankcije prema ruskim sportistima nepravedne.

- Sve to je nelogično. Na Zapadu stalno govore da je sport van politike. Kada igrač skine majicu kako bi pokazao dres i navijao za državu, ili izrazio mišljenje, on bude kažnjen. Ili kada neki tim i navijači pokažu politički transparent. Činjenica da je Rusija uklonjena iz svih sportova, a na sportiste se vrši pritisak da se takmiče pod neutralnom zastavom, je strašna. Ranije su kažnjavani klubovi i sportisti, a sada se ozbiljno mešaju u sport i politiku. To vam je Zapad, ništa novo sa njihove strane.

Nemanja Pejčinović ima rusko državljanstvo, ali otkriva da nije glasao na nedavno završenim predsedničkim izborima u toj zemlji. Okrenut je biznisu.

- Po završetku karijere započeo sam mnogo poslova, ali sam neke morao da prekinem. Posvećen sam svojoj građevinskoj firmi. Ali, bavim se i dalje proizvodnjom džemova i konzervisanih sokova. To je moj drugi posao. A, što se tiče izbora, nisam ni znao da su bili. Da sam znao, naravno da bih glasao za Vladimira Putina. On je najcenjeniji političar i vodi dobru politiku za svoju zemlju - objasnio je Nemanja Pejčinović.

Kurir sport/Metaratings

02:54 Dušan Tadić posle poraza od Mađarske