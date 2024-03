RUSIJA BI POBEDILA SRBIJU I DA NIJE BILO CRVENOG KARTONA: Opominjuće reči Grofa Božovića! Svi vide gde su Orlovi slabi i ranjivi!

Miodrag Božović je trener čija reč ima težinu i koja se mnogo ceni u Rusiji. Popularni Grof i danas je rado viđen analitičar u najvećoj zemlji na svetu.

foto: Zorana Jevtić

Prijateljska utakmica Rusije i Srbije odigrana nedavno u Moskvi pokazala je još jednom da Orlovi igraju slabo i da imaju mnogo problema.

- Iskren da budem, Srbija igra veoma slabo u poslednje vreme. Da, isključenje je imalo određenu ulogu, ali i pre toga gosti nisu bili na pristojnom nivou. Što se tiče Rusa, njihova partija me nije iznenadila. Siguran sam i da Milan Gajić nije isključen, Rusija bi pobedila. Možda ne tako ubedljivo - objasnio je Miodrag Božović u razgovoru za Mač TV.

foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ruski novinari iznenađeni su nonšalancijom fudbalera Srbije u prijateljskoj utakmici. I dalje su u čudu i pitaju se zašto su srpski igrači u tom meču bili toliko opušteni.

- Nisam video da pokazuju neku posebnu želju. Možda je isključenje uticalo na njih.

Prognozirao je Miodrag Božović i borbu za titulu u Rusiji.

- Zenit, Dinamo iz Moskve, nisam siguran za Krasnodar da li će biti u prve tri ekipe. Čini mi se da će oni ispasti iz te trke. Ko brani Spartaku iz Moskve da bude u vrhu... Horoskop? Neka puste trenera da radi, neka biraju prave igrače... Opet, drago mi je što ljudi iz Spartaka žele da pomognu Kvinsiju Promesu, momku koji je sam sebi uništio život.

foto: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia

Pitali su Rusi Miodraga Božovića šta misli o otkazu koji je dobio Vladimir Ivić u Krasnodaru. Pre nekoliko godina, Grof je bio nadomak ugovora sa ekipom iz ruske pokrajine Kuban, ali je posle razgovora sa gazdom Sergejem Galickim odbio saradnju.

- Jasno mi je zašto je Ivić smenjen. Galicki stvara ogroman pritisak na trenere i ne da im da rade samostalno, a Vladimir je čovek od integriteta. Verovatno je došlo do velike svađe između njih dvojice zbog neke Krasnodarove utakmice. Galickom je glava u oblacima, on misli da njegov tim treba da igra lep i napadački fudbal, čak i sa omladincima u njemu. To je jednostavno nemoguće...

Miodrag Božović je preko ruskog novinara imao i jedno pitanje za gazdu Krasnodara.

- Kada je to Krasnodar bio prvi na tabeli? Nikada! Tako da je Ivić dobro radio svoj posao. I siguran sam da neće dugo biti bez angažmana.

foto: Printskrin/Instagram

Miodrag Božović radio je više od decenije u Rusiji, susretao se sa raznim profilima ljudi koji su vodili klubove. Zato je pitan da li se njemu neko mešao u posao. Kada je to poželela nekadašnja predsednika moskovske Lokomotive, Grof je otišao iz kluba i to na dan finala Kupa Rusije.

- Nikada. Nijedan predsednik ili direktor nije ušao u moju svlačionicu i počeo da me ubeđuje u nešto. Ako bi se to dogodilo, momentalno bih otišao iz kluba. Reagovao bih isto kao Ivić. Ako predsednik ili direktor želi da razgovaramo, naravno da nema problema, ali nećemo to raditi u svlačionici i pred igračima. To je već nešto drugo... Ako to rade, onda znači da žele da unište trenerov autoritet u očima igrača. Takve stvari se rade sa više stila, na primer, sedite na klupu pored trenera - uspeo je i da se našali Miodrag Božović koji od decembra vodi azerbejdžanski Nefči iz Bakua.

Kurir sport/Match TV

