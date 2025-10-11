Svi događaji
Gde gledati prenos?

DOŠAO JE TAJ DAN! ORLOVI DOČEKUJU ALBANIJU U LESKOVCU U SKLOPU KVALIFIKACIJA ZA MUNDIJAL! Evo gde možete da gledate večerašnju utakmicu!
Albanci ne veruju u srpski tim

"SRBIJA IMA NAJSLABIJI TIM U SVOJOJ ISTORIJI" Albanci nastavili da pljuju po Mitroviću, Vlahoviću i drugovima: Sada su prešli sve granice!
Mitrovićeva poruka pred meč

MOĆNA PORUKA KAPITENA SRBIJE PRED ALBANIJU! Mitrović je spreman kao puška, a onda je Piksi otkrio da li će Mitar igrati sutra!
Stojkovićeva poruka pred meč

ALBANIJA NE MOŽE NIKAKO DA NAS IZNENADI! Piksi poslao jasnu poruku pred utakmicu u Leskovcu: Biću heroj nacije...
Stanković junior sa nestrpljenjem očekuje utakmicu

ALBANCI, ČUVAJTE SE! DEJAN STANKOVIĆ DAO SAVET SINU OD KOGA SE NAJEŽIŠ KADA JE SRBIJA U PITANJU: Aleksandar dobro pamti reči svoga oca!

Ko je glavni sudija meča?

POZNATO JE KO SUDI UTAKMICU SRBIJA - ALBANIJA: Radi se o jednom od najboljih svetskih sudija
Skandalozna izjava navijača koji je dronom izazvao prekid utakmice Srbija - Albanija

"UTAKMICA SRBIJA - ALBANIJA JE NAMEŠTENA!" Skandalozna i sramotna objava Albanca koji je upravljao dronom u Humskoj

Šta kažu kladionice?

JEDAN POGLED SVE GOVORI! Srbija može da očekuje sve protiv Albanije! Evo šta kažu kladionice
Albanska rijaliti zvezda provocira uoči meča

"STIŽEM NA UTAKMICU U LESKOVAC I DONOSIM ZASTAVU OVK" Svetski skandal pred meč Srbija - Albanija, ovako nešto se ne pamti!
Tabela Grupe K



Očekivani sastavi

SRBIJA - ALBANIJA

Stadion: Leskovac

Sudija: Ištvan Kovač (Rumunija)

SRBIJA: Petrović - Eraković, Veljković, Pavlović - Maksimović, Stanković, Živković, Kostić - Samardžić - Vlahović, Mitrović. Selektor: Dragan Stojković

ALBANIJA: Strakoša - Hisaj, Ajeti, Đimšiti, Mitaj - Aslani, Šehu - Broja, Laći, Bajrami - Manaj. Selektor: Silvinjo