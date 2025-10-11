SRBIJA - ALBANIJA 20.45
SRBIJA - ALBANIJA: Orlovi u Leskovcu vade vizu za Mundijal! Kakav tim Orlova se očekuje? Ko sudi, a ko prenosi meč iz Leskovca? Sve o meču na jednom mestu
Fudbalska reprezentacija Srbije od 20.45 časova u okviru kvalifikacija za Mundijal 2026 dočekuje u Leskovcu selekciju Albanije.
15:20
Standings provided by Sofascore
Tabela Grupe K
15:00
Očekivani sastavi
SRBIJA - ALBANIJA
Stadion: Leskovac
Sudija: Ištvan Kovač (Rumunija)
SRBIJA: Petrović - Eraković, Veljković, Pavlović - Maksimović, Stanković, Živković, Kostić - Samardžić - Vlahović, Mitrović. Selektor: Dragan Stojković
ALBANIJA: Strakoša - Hisaj, Ajeti, Đimšiti, Mitaj - Aslani, Šehu - Broja, Laći, Bajrami - Manaj. Selektor: Silvinjo
