16:42

Milko Đurovski uoči meča

MILKO ĐUROVSKI ZA KURIR IZ GRACA: Situacija nije baš najbolja, Zvezda ne sme ni da razmišlja o porazu, ali može da odradi posao!
Milko Đurovski

16:30

Noćna žurka u Gracu

NOĆNA ŽURKA! DELIJE PRODELIFOVALE GRACOM: Danas okupljanje u centru grada i korteo do stadiona
Delije Sever

16:26

Zvezda igra na stadionu legende Partizana

ZVEZDA IGRA NA STADIONU LEGENDE PARTIZANA: Saznajte i zašto se Arnold Švarceneger posvađao sa čelnicima kluba Šturm i grada Graca
Stadion Šturma u Gracu

16:21

Delije pohitale u Grac

OPSADNO STANJE NA ULICAMA GRACA: Delije "obeležile" teritoriju - policija na sve strane
WhatsApp Image 2025-12-11 at 3.07.44 PM.jpeg

16:20

Milojević na mukama

MILOJE NE ZNA TIM ZA ŠTURM: Dilema je mnogo, kao i kombinacija! Evo koja je najrealnija
ZVEZDA-STEAUA_67.JPG

16:20

Milojević pred Šturm

"OVO MI SE PRVI PUT DEŠAVA U KARIJERI..." Milojević pred Šturm govorio o Arnautoviću
zvezda-press-505479.JPG

16:17

Bitan meč za crveno-bele

Zvezda trenutno ima 7 bodova iz pet mečeva i nalazi se na 22. mestu na tabeli. Do kraja je preostalo još 3. kola i Zvezdi bi i remi odgovarao na ovom susretu u borbi za plasman među najboljih 24 i plasman u nokaut fazu.

Screenshot_509.jpg
Tabela Lige Evrope Foto: Printskrin

 Podsetimo najboljih osam nakon ligaške faze plasiraće se direktno u osminu finala.