ŠTURM - CRVENA ZVEZDA: Crveno-beli na teškom ispitu u Gracu! Čekamo sastave!
Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Šturmu u utakmici 6. kola Lige Evrope.
Utakmica se igra u Gracu sa početkom u 18.45 časova.
16:17
Bitan meč za crveno-bele
Zvezda trenutno ima 7 bodova iz pet mečeva i nalazi se na 22. mestu na tabeli. Do kraja je preostalo još 3. kola i Zvezdi bi i remi odgovarao na ovom susretu u borbi za plasman među najboljih 24 i plasman u nokaut fazu.
Podsetimo najboljih osam nakon ligaške faze plasiraće se direktno u osminu finala.
