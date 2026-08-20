Srbija - Francuska: 20.00
Košarka
SRBIJA - FRANCUSKA: SPEKTAKL U ARENI! Sa jedne strane Jokić, a sa druge Vembanjama! Ovo je više od prijateljske utakmice!
Košarkaška reprezentacija Srbije večeras od 20 sati u "Beogradskoj areni" dočekuje selekciju Francuske u okviru pripremnog meča, dok je naredna prijateljska utakmica između istih selekcija zakazana tri dana kasnije u Francuskoj.
Ova dva prijateljska duela privukla su ogromnu pažnju svetske sportske javnosti, pre svega zbog najavljenog direktnog okršaja dvojice NBA superzvezda, Nikole Jokića i Viktora Vembanjame, čiji se duel sa velikim nestrpljenjem iščekuje širom sveta.
Tekstualni prenos današnje utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.
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