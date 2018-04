(KURIR TV) CRVENO-BELI NA PLUS 15: Crvena zvezda - Mornar (52:37), 2. četvrtina

Treća četvrtina

20. minut 52:37 - Zvezda je serijom na kraju drugog poluvremena stekla veliku prednost. Domaći su ubacili čak 7 trojki (prednjače Dobrić, Ročesti i Enis). Seriji crveno-belih prethodila je nesportska greška Lazića iz koje je Mornar od četiri bacanja i napada, pogodio samo dva penala.

18. minut 42:35 - Barani su u seriji 7:0, trener Zvezde Alimpijević traži minut odmora

16. minut 39:28 - Mornar može, ako se ovako nastavi da ima problem sa faulima. Do sada je na meču izvedeno čak 29 bacanja

13. minut 31:19 - Zvezda ima dvocifrenu prednost

Druga četvrtina

10. minut 26:19 - Zvezdini centri su bolji od gostiju i tu je za sada razlika

9. minut 23:15 - Zvezda je u seriji 9:0

7. minut 14:15 - Mornar prvi put vodi

7. minut 14:13 - Ročesti ima već tri izgubljene lopte

4. minut 11:9 - Igra se veoma brzo, gotovo bez odbrana

2. minu 8:3 - Druga trojka Dobrića

1. minut 3:3 - Trojka Dobrića, a zatim je Vranješ ubacio sva tri bacanja

Prva četvrtina

Najvažniji meč u sezoni je pred crveno-belima i ne postoji pravo na kiks u duelu sa crnogorskim predstavnikom, čega je svestan i trener Dušan Alimpijević.

"Bilo je mnogo velikih i važnih utakmica, ali ovo je najvažnija do sada. Zato je bilo važno da na ovakav način, sa onakvim pristupom odigramo protiv Reala. To je, nažalost, bila utakmica koja je trebalo da nam posluži za podizanje borbene gotovosti na sam maksimum. Čini mi se da smo to uradili, sa mnogo dobrih treninga ove nedelje. Kad god smo provodili više vremena u Beogradu i imali prostora da treniramo, to se odrazilo i na našu igru", rekao je Alimpijević u najavi utakmice.

Jedan finalista je poznat, Budućnost je u Podgorici pobedila Cedevitu sa 72:57 i sa 2:1 prvi put u klupskoj istoriji izborila finale regionalnog takmičenja.

Pero Antić neće igrati za Zvezdu ovaj meč sezone, a zbog povrede na terenu neće biti ni najboljeg igrača Mornara Uroša Lukovića.

- Luković je van trenažnog procesa gotovo mesec dana. Godi njegova želja i volja da pomogne ekipi, ali moramo biti objektivni. Šanse da zaigra su vrlo male - rekao je trener crnogorske ekipe Mihailo Pavićević.

Utakmica između Crvene zvezde i Mornara igra se od 21 sat, a ulaz u dvoranu "Aleksandar Nikolić" je besplatan.

Kurir sport

Foto: ABA liga

Kurir

Autor: Kurir