ZVEZDO, SAD POBEDI: Večeras (21.00) majstorica ABA lige

Biti ili ne biti, pitanje je sad! Zvezda večeras (21.00, TV Arena sport) bije odlučujuću bitku ove sezone. Rival u Pioniru - Mornar, a samo pobednik meča nastaviće put ka ABA prstenu i plasmanu u Evroligu naredne sezone.



I jedni i drugi u majstoricu polufinala regionalnog takmičenja ulaze sa po jednom pobedom.

- Bilo je mnogo velikih i važnih utakmica ove sezone, ali ovo je najvažnija dosad. Zato je bilo bitno da na ovakav način, sa onakvim pristupom, odigramo protiv Reala. To je, nažalost, bila utakmica koja je trebalo da nam posluži za podizanje borbene gotovosti na sam maksimum. Čini mi se da smo to uradili, sa mnogo dobrih treninga ove nedelje. Kad god smo imali više vremena da provedemo u Beogradu, to se odrazilo na tim - istakao je Dušan Alimpijević, koji je pozvao zvezdaše da ispune Pionir.

- Moram da zahvalim svim navijačima koji su nas bodrili u Evroligi i pre toga protiv Mornara. Veoma je lepo što vidimo da postoji svest svih ljudi oko kluba koliko nam je potrebna podrška. Mnogo me raduje što su i u teškim trenucima ljudi tu da nas podrže. Veoma je lepo videti sve te ljude. Moram da iskoristim priliku da ih pozovem i na ovu utakmicu, jer se videlo da to ovom timu mnogo znači - rekao je trener Zvezde.

Bolnica ANTIĆ I LUKOVIĆ NE IGRAJU

Pero Antić neće igrati za Zvezdu ovaj meč sezone, a zbog povrede na terenu neće biti ni najboljeg igrača Mornara Uroša Lukovića. - Luković je van trenažnog procesa gotovo mesec dana. Godi njegova želja i volja da pomogne ekipi, ali moramo biti objektivni. Šanse da zaigra su vrlo male - rekao je trener crnogorske ekipe Mihailo Pavićević.

