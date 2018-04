TRENER BUDUĆNOSTI IZNENADIO: Džikić došao na korak od titule, a nije zadovoljan!

Trener košarkaša Budućnosti Aleksandar Džikić rekao je da je nije zadovoljan igrom svog tima i pored večerašnje pobede protiv Crvene zvezde kojim su došli do prednosti od 2:1 u finalnoj seriji plej-ofa ABA lige.

"Asolutno nisam zadovoljan. (Džejms) Feldin, koji je pogađao celu utakmicu, ostane sam na šutu za tri poena, promaši... Potom (Matijas) Lesor nije bio zagrađen sam ispod koša, promaši... I onda smo se radovali kao da smo ne znam šta radili... Ne može to tako. Odemo na plus... Oni se vrate očas posla. Previše su oni dobar tim da to ne bi kažnjavali", rekao je Džikić novinarima u Podgorici.

Budućnost je večeras u Podgorici sa 78:77 pobedila Crvenu zvezdu u trećoj utakmici finalne serije plej-ofa ABA lige i tako povela sa 2:1. Crveno-beli su imali napad za pobedu, ali je prvo Feldin promašio šut za tri, a potom i Lesor za dva poena.

"Parilali smo im u skoku i to je u redu, ali selekcija šuta, selekcija koga treba da napadamo, zaštita reketa od 'pik end rola'... Uzdržavam se", rekao je vidno razočarani Džikić.

Budućnost sutra u dvorani Morača ima šansu da pobedom prekine dominaciju Crvene zvezde i osvoji svoj prvi trofej u ABA ligi.

"Ne menja ništa da li sam optimista ili pesimista, ako sutra budemo radili dobro, onda će sve biti u redu, ako ne, onda neće biti u redu. Jednostavno je... Mora da bude dobro, inače idemo za Beograd", rekao je Džikić.

On je kazao da je Zvezda "odličan evroligaški tim", koji je motivisan "da brani ono što ima", kao i da njegova ekipa sutra mora da igra mnogo bolje.

Četvrta utakmica finala ABA lige izmedju Budućnosti i Crvene zvezde igraće se sutra od 21.00 u dvorani Morača.

(Beta, Foto: ABA liga)

Kurir

Autor: Kurir