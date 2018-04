ČOVIĆ: Zvezda neće igrati večeras!

Crvena zvezda i Budućnost trebalo je večeras da odigraju četvrtu utakmicu finalne serije plej-ofa ABA lige, međutim, nezadovoljni suđenjem u prvoj i trećoj utakmici crveno-beli su posle neprospavane noći odlučili da prekinu finalnu seriju ABA lige i da ne odigraju četvrti meča protiv Budućnosti u Podgorici.

"Gotovo sigurno nećemo večeras izaći na parket u "Morači". Ljudi kažu da je jutro pamentnije od večeri. Prvo poluvreme je dobro proteklo, a od treće četvrtine se sve promenilo. Šta se dogodilo u poluvremenu? Prvo su bile pretnje. A drugo, to što je možda porasla tarifa. Kada se zna da je Rems imao polufinalne utakmice u plej-ofu, u Baru i Beogradu bila je krađa. Ali, moram da kažem da Barani nemaju ništa sa tim. Bokan pokušava iz oka nešto da vam uzme. Jedno je piljarski posao, a to je nekorektno. U prvoj utakmici protiv Budućnosti smo pokradeni, jer smo mi evidentno bolji od njih. Oni su gospodski primljeni u Beogradu, a vidite kako smo mi dočekani ovde. Nikada nije bio viđen veći stepen mržnje, ali odvratne mržnje nisam doživeo nego ovde u Podgorici. Da li je moguće da se jedan te isti narod ovako mrzi. Ovi ljudi ne umeju da se sportski ponašaju", rekao je predsednik crveno-belih Nebojša Čović, prenosi Blic.

Prvi čovek Zvezde i regionalnog takmičenja osvrnuo se i na suđenje Damira Javora, slovenačkog arbitra.

"Javor je čovek promenjenog identiteta, najveći je problem Evrolige, jer ne zna šta svira ni kako to radi. Nijednom nije pogledao ponovljeni snimak, a napravio je gomilu grešaka. U prvom ovosezonskom meču u Podgorici "napunio" je ličnim greškama. Treba sram da ga bude, ne dao bog da ga negde sretnemo. Ne znam kako su mogli da spavaju. Majkić je pokazao da treba da se gleda snimak, sa čim nisu bili saglasni Javor i Hordov."

Poseban akcenat je stavio na posetu u hali "Morača", u kojoj je, prema zvaničnim podacima bilo 6.000 gledalaca, iako je kapacitet za dve hiljade manji.

"Kako u flašu od litar može da stane dva litra? Ne znam kako će u podgoričkoj dvorani moći da se igra Evroliga. Zapravo, može 10.000 gledalaca da stane, nema veze što je kapacitet hale 4.000. Podgoričani treba da se smire i treba da ih je sramota. Bilo je to siledžijsko ponašanje, u situaciji su da nam nešto otmu. Tu je i napad Crnogoraca, ne interesuje me da li su bili pijani ili ne. Crvena zvezda nema korektno suđenje tokom cele sezone, a to nam je Bokan radio sa grupom ljudi."

Govorio je i o torturi sa kojom su se crveno-beli suočavali u Podgorici.

"Prvi pokušaji krađe bili su u polufinalu plej-ofa između Crvene zvezde i Mornara u Baru i u Beogradu u trećoj utakmici, ali moram da napomenem da to nema nikakve veze sa Mornarom, oni su častan klub koji se pošteno bori i koji ima ogromne probleme sa bahatom varijantom Budućnosti. Ona na silu iz oka pokušava da vam oduzme određene stvari. A to nije sport. Jedno je trgovina, jedno je piljarski posao, a drugo je sport. Ovo je ne samo nesportski, već i nekorektno. Crvena zvezda je evidentno bolja od Budućnosti. Mi kao klub smo upravu Budućnosti korektno i gospodski primili u Pioniru, a mi smo primljeni ovde užasno. Nikada veći stepen mržnje, ali odvratne mržnje nisam doživeo nego ovde u Podgorici. Da li je moguće da se jedan te i sti narod ovako mrzi zahvaljujući nekakvim vođama koji sve pale i podgrejavaju i ne znaju sportski da se ponašaju. Naši ljudi koji su sedeli na klupi su bili ispljuvani. Čujte molim vas, ubacuju šunku u teren! Alo, Tošin bunar, pa imaš dva Šehovića u ekipi. Kakvo je to licemerje, očigledno da oni te druge nacionalnosti priznaju samo pred izbore. Bokan je mogao i drugačije da mi saopšti da hoće da bude gradonačelnik i da mu je stalo da pobedi u finalu. Čujem da će i ovaj Albatros sa Kosova, Ramuš Haradinaj da ga podrži. Na šta su doveli sport" rekao je besni Čović.

