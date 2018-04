(VIDEO) UŽAS PRED OČIMA NEDOVIĆA I MILOSAVLJEVIĆA! Saigrač srpskih košarkaša se SRUŠIO NA TEREN iz čista mira!

Košarkaš Unikahe Džef Bruks (28) srušio se iz čista mira na parket. Nakon ukazane pomoći na terenu odmah je prebačen u bolnicu na detaljna ispitivanja. Na sreću, nije gubio svest.

Ovoj izuzetno potresnoj sceni prisustvovali su naši košarkaši Nemanja Nedović i Dragan Milosavljević.

🏥 Noticias desde el Hospital de la Fe de Valencia@Free_Brooks21 continúa realizándose pruebas y parece ir todo bien. El jugador ha permanecido consciente en todo momento.@acbcom #ÁnimoJeff #YoSoyDelUnicaja 💚💜💪 pic.twitter.com/Ev7aDz4DKj — UnicajaCB (@unicajaCB) April 22, 2018

"Najpre sam pomislio da je došlo do nekog sudara glavama, ali nije. Džef se sam srušio na teren i nadamo se da nije ništa ozbiljno. To me trenutno najviše brine", rekao je trener Unikahe Đoan Plaza.

