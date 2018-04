Ašćerić: Da pokažemo energiju i želju protiv Mladosti

Ulaz na meč će biti slobodan, ali će se zbog ograničenog kapaciteta hale ulaznice trebovati preko kancelarije kluba, kao i na ulazu u halu na dan utakmice od 17 časova.

Trener Mega Bemaxa Dejan Milojević neće moći da računa na trojicu igrača koji se još uvek oporavljaju od povreda, među kojima su Ognjen Jaramaz, Kostja Mušidi i Mihailo Jovičić, dok bi Stefan Fundić posle duže pauze zbog povrede mogao da zaigra.

Trener Mega Bemaxa je istakao ističe da veruje da će ekipa napredovati u igri kako Super liga bude odmicala:

– U utorak nas očekuje meč protiv Mladosti koju sa klupe odlično prevodi moj kolega Branko Maksimović. Imamo izuzetno mlad tim koji u svaki meč mora da uđe sa puno energije i agresivnosti u odbrani jer u suprotnom, protivničke ekipe će to umeti da kazne. Verujem da ćemo napredovati u igri kako Super liga bude prolazila. Pobeda protiv Mladosti bi bila bitna i za samopouzdanje naše ekipe, kao i za započinjanje eventualnog pobedničkog niza,

izjavio je Milojević.

Mega Bemax posle 2 odigrana kola Super lige ima skor 1-1 dok je Mladost zabeležila oba poraza.



Poslednje pojačanje Mega Bemaxa Luka Ašćerić je istakao da ekipa treba da pokaže energiju i želju protiv Mladosti:

– Potrebno je da uđemo agresivno u utakmicu protiv Mladosti i to na obe strane terena, da pokažemo reakciju poraza od Zvezde gde nismo bili na potrebnom nivou. Svakako moramo da budemo koncentrisaniji kako bi izbegli greške na terenu. Svi momci u ekipi imaju energiju i želju i ukoliko to pokažu u meču protiv Mladosti, verujem da ćemo doći do novog trijumfa koji bi nam puno značio, pogotovo kada se Super liga igra na svaka tri dana, izjavio je Ašćerić.



