EVROPSKA PRESTONICA SPORTA: Fajnal for će Beogradu doneti 18 miliona evra od turizma

Naša politika je da svake godine organizujemo jedno veliko sportsko tamičenje, jer to donosi višestruku korist gradu i zemlji, kaže gradski menadžer Goran Vesić, koji navodi da će predstojeći Fajnal for Evrolige Beogradu doneti 18 miliona evra prihoda od turizma.

"Fajnal for Evrolige je najveći košarkaški događaj na svetu ove godine, ako se izuzme NBA, ali i jedan od najvećih sportskih događaja ove godine, posle Svetskog prvenstva u fudbalu u Rusiji", kaže Vesić za "Politiku", uoči sutrašnjeg početka Fajnal fora u Beogradu.

Od petka do nedelje, u "Štark areni", četiri kluba boriće se za naziv najboljeg na kontinentu - šampion Fenerbahče (Turska), CSKA (Rusija), Real (Španija) i Žalgiris (Litvanija).

"Fajnal for će biti direktno prenošen u više od 200 zemalja, nekoliko stotina miliona ljudi će u raznim fazama gledati utakmice, svuda će se videti da je to u Beogradu, videće se naši promotivni spotovi. To je dobro za razvoj turizma, ali i za investicije", objašnjava Vesić.

Kako kaže, povodom Fajnal fora, očekuje se oko 15.000 turista - uglavnom iz Turske, Španije, Rusije i Litvanije.

"Nije nam bilo skupo da platimo 'ulaznicu' 2,25 miliona evra jer samo od prodaje loža grad će imati milion evra, a tu je i porez na šest miliona evra koliko je Evroligin prihod od prodaje ulaznica", navodi gradski menadžer.

Prema njegovim rečima, prosek boravka turista u Beogradu je četiri noćenja, pa kad se to pomnoži sa 15.000 turista koliko ih se očekuje - to je ukupno 60.000 noćenja.

"Ako to pomonožite sa 300 evra, koliko prosečni turista ostavi u Beogradu, dobićete 18 miliona evra. Ovaj iznos će se u Beograd sliti najdirektnije. To, naravno, neće sve otići gradu Beogradu, ali će zaraditi hoteli, kafići, šoping molovi, turistički vodiči...", kaže Vesić.

Posle Evropskog prvenstva u vaterpolu, dvoranskog u atletici, pa u futsalu, i sada završnog turnira Evrolige, on najavljuje i Evropsko prvenstvo za košarkašice dogodine.

"Beograd je sportska prestonica Evrope. Svaka čast Londonu, Parizu i nekim drugim gradovima, ali oni s nama ne mogu da se mere kad je reč o sportu. Borićemo se za nova takmicenja, tako što ćemo poboljšati transport i infrastrukturu", ističe Vesić.

Nada se, kaže, i da ćemo uskoro imati nacionalni stadion, koji bi nam dao mogućnost da se kandidujemo za organizaciju finala Lige šampiona u fudbalu ili Lige Evrope.

"Nema bolje promocije za grad od sportskih takmičenja", zaključuje gradski menadžer.

