VUJOŠEVIĆ POSLE MNOGO VREMENA U HALI PIONIR: Došao sam da razbijem strah! Zvezdu ne mogu da gledam, a Partizan neću

"Došao sam onako malo da razbijem strah. Prvi put sam u Pioniru od onoga kada sam bio poslednji put. Sada ovo izgleda smešno rečeno, ali je tačno. Naravno, Zvezdu ne mogu da gledam, za Partizan navijam, ali iz određenih razloga neću da dolazim. Tako da je normalno da dođem da gledam reprezentaciju i eto iskoristio sam ovu priliku. Moje odsustvo se tumači ovako i onako, suštinski ja sam dosta dobro", rekao je Vujošević.

Šta treba da se dogodi pa da Vujošević dođe na Partizanovu utakmicu?



"Pa to zavisi pre svega od njihovog ponašanja. Mi smo stalno na sudu, ja se smatram i zaslužnim za taj klub i neko ko ga voli, a da u ovakvom stanju budem stalno na BAT-u i na sudu. Smatram licemernim da svojim prisustvom podržavam tu upravu. Došao bih zbog igrača i većeg dela navijača".

O reprezentaciji Srbije je rekao:

"Svidelo mi se kako igraju, čvrsti u stavu, igraju ozbiljno, trče, postoji određeni potencijal, kada bi tu još bili Jokić, Marjanović i još neki igrači bila bi to prava ekipa za zlatnu medalju. FIBA mora da nađe način da se ova takmičenja igraju kada NBA igrači mogu da dođu. To mora da bude prvi stepen, jer ako oni budu dolazili onda će i ove iz Evrolige da bude sramota da zabranjuju. FIBA ne može da bira vreme kada ona hoće, već mora da se prilagodi i da nađe diplomatski i inteligentan način da NBA igrači mogu da budu prisutni ovde, kako bi se do kraja vratio značaj ovim takmičenjima".

U Đorđevićevoj ekipi je dosta igrača sa kojima je Vujošević sarađivao.

"Navijam za sve, a za njih malo više", uz osmeh je dodao iskusni stručnjak.

Vujošević otkriva da mu zdravstveno stanje ipak nije onako dramatično kao što se pominje u javnosti.

"Moje zdravlje je dosta dobro. Znate da imam te probleme sa bubrezima i da treba da radim transplantaciju, sve ostalo je sređeno, ali pošto je posao javni, a radim ga uz bolest i pričam o tome, onda se kad me nema izmanipuliše kako kome odgovara i daju se katastrofične izjave daju, ali nije tako, dosta je to pod kontrolom".

U međuvremenu je usledio i rastanak sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine.

"Rešio da uradim transplantaciju bubrega, a pregledima su se pokazale određene smetnje oko krvih sudova i srca. To sam rešio stentovima, a to je odložilo transplantaciju. Samim tim oni nisu mogli da čekaju, i idu svojim putem. Želim im sreću", zaključio je Vujošević.

