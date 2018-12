MISLIO JE DA JE KOMPLIMENT: Lebron Džejms se izvinio zbog poruke, kojom je uvredio Jevreje

"Izvinjavam se, naravno, ako sam nekoga uvredio", rekao je Džejms za I-Es-Pi-En (ESPN).

On je na Instagramu postavio slike kako sedi za volanom svog automobila, uz reči iz pesme repera Sevidž 21: "Dobijamo taj jevrejski novac, sve je košer".

Džejms, koga na Instagramu prati 45,8 miliona ljudi, negirao je da je želeo da uvredi jevrejsku zajednicu.

"Nisam zbog toga izabrao da podelim ove reči, ja stalno postavljam reči raznih pesama. Vozim automobil, slušam sjajnu muziku i to je rezultat. Mislio sam da je to kompliment, ali očigledno nije, prema mišljenju mnogih. Nisam imao nameru da povredim nekoga", rekao je on.

ESPN je preneo da NBA liga najverovatnije neće kazniti Džejmsa.

On je jedan od najboljih strelaca u istoriji lige, aktivista je organizacija koje se bore za ljudska prava i veliki je borac protiv rasizma.

U više navrata se usprotivio američkom predsedniku Donaldu Trampu, koga je optužio da je "vratio u modu rasnu mržnju" i da podstiče podele medju zajednicama u SAD.

