PREDSEDNIK PARTIZANA OTKRIO DETALJE O SUDBINI KLUBA: Evo koliko još crno-beli duguju! (VIDEO)

Po njegovim rečima, dug je pre godinu dana bio 7.186.000 evra, a pri junskom preseku 3,8 miliona.

Razlika je uglavnom napravljena dogovorima i isplatom igračkog kadra.

"Sada dug iznosi 3,03 miliona... Jedino me zabrinjava poreski dug, jer su kamate vrlo visoke i treba nam pomoć države da bismo nastavili da izmirujemo te obaveze. ; Obaveze iz 2017. i 2018. su potpuno izmirene, igračima se duguje samo pola plate za ovu sezonu, što će biti isplaćeno u januaru", rekao je Mijailović.

On je dodao i da će biti potrebne još dve godine da se otplati dug.

Mijailović je naveo i da ugovori s glavnim sponzorima, kompanijama NIS i Telekom Srbija, "prvi put nisu potrošeni unapred".

"Trošiće se od januara i time smo pokriveni do kraja sezone", rekao je on.

Na pitanja odakle novac Partizanu, Mijailović je naveo da se klub "radio na uštedama i dovodjenju novih sponzora.

"Uz to su članovi UO ljudi iz ozbiljnih kompanija, koji su ove godine, zajedno sa mnom, uneli u klub 740.000 evra. Tu je i pomoć države, grada, kao i povećan prihod od prodaje sezonskih i drugih ulaznica", rekao je on.

Novinari su upitali Mijailovića o reprogramu duga i da li država pomaže kao što je pomogla nekim drugim klubovima.

"Imamo podršku predsednika države. On pomaže Partizanu iz dva razloga - jer zna da je Partizan brend ove države i jer zna da će svaki dinar biti utrošen namenski. On, dakle, podržava kvalitetan način rada, koji verujem da bi mogli da prepišu drugi klubovi. Zvao me je (Vučić) posle poraza od Cedevite i bilo mu je jako krivo. Neću da kažem da bdi nad Partizanom, ali jeste uz nas. On nam je potreban zbog regulisanja poreskog duga i izgradnje trenažnog centra, jer je nenormalno da Partizan nema nijedan kvadratni metar svog prostora. Na tome ćemo u narednom periodu raditi novi član UO Nenad Kovač i ja, a tu očekujem i prijateljsku pomoć predsednika države", rekao je Mijailović.

Kao najvažnije tačke godine na izmaku, Mijailović je istakao dolazak trenera Andree Trinkijerija, stabilizaciju prvog tima, kao i pomak u radu s mladjim kategorijama.

Kako je naveo, ciljevi Partizana su ulazak u plej-of ABA, plasman u Top 8 Evrokupa i odbrana trofeja u Kupu Koraća.

Kada je reč o domaćoj ligi, odnosno KLS, Partizan će, kako je rekao, predložiti da predje u nadležnost Košarkaškog saveza Srbije, da Savez pronadje generalnog sponzora nacionalnog takmičenja i "da ga uozbilji, jer je trenutno potpuno degradirano".

