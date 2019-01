OBAVEŠTENJE ZA GROBARE: Evo kad počinje prodaja ulaznica za meč Partizana i Monaka

Kako je danas saopštio Partizan, karte se u ponedeljak mogu kupiti na stadionu Partizana, u kancelariji 220, od 10 do 16 časova i u Tiketlajnu na Novom Beogradu, od 10 do 18 časova.

U utorak, na dan utakmice, karte će se prodavati na stadionu Partizana, u kancelariji 220, od 10 do 16 časova, u Tiketlajnu na Novom Beogradu, od 10 do 18 časova i u hali "Aleksandar Nikolić" od 16 časova do početka utakmice.

Karta za tribine košta 400 dinara, a za parter 600. Za ulaz u belu ložu treba izdvojiti 2.200 dinara, a u vip ložu 2.500.

Utakmica Partizana i Monaka, u trećem kolu Top 16 faze Evrokupa, igra se u utorak od 19 časova u Beogradu.

