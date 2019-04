RATOVALI SU PREKO SAOPŠTENJA, A SADA Čović uz Vujoševića: Ne funkcionišem s pozicije mržnje, želim Duletu da se brzo oporavi i potpuno ozdravi

Nekadašnji trener Partizana je operisan pre nekoliko dana u Istanbulu, a u narednom periodu bi trebalo i da se podvrgne transplataciji bubrega. A predsednik Crvene zvezde kaže da mu je žao što Vujošević ima problema sa zdravljem.

- Duško Vujošević i ja smo bili zajedno u Partizanu, iako sam ja godinu dana stariji. Tad smo bili neki drugi Duško i drugi Nebojša ili Čova. Nakon toga smo imali dobru saradnju, toliko dobru da je mojim uticajem Duško, ali i drugih ljudi, izabran za selektora Srbije i Crne Gore. On je dobar trener. Nije meni bilo nikad, a verujem ni njemu, zadovoljstvo to ujedanje, svađe i ružne epizode, gde smo ušli u takav ondos. Počevši od Oljinog ‘Utiska nedelje’ kad smo imali žučnu raspravu, nekada i to morate da radite, to je sport, to je košarka, to je marketing. Saopštenja koja se izdaju, sve je to sport. To je marketing, ljudi to ne razumeju, tog ima i u NBA, samo su malo drugačija pravila. Želim mu brz oporavak, ja ne funkcionišem sa pozicije mržnje. Mi jesmo rivali, samo još iz vremena kada sam igrao, uvek sam išao na pobedu - rekao je Nebojša Čović.

Kurir sport / Informer

Kurir

Autor: Kurir