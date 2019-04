DODIK BRINE ZA BIVŠEG ŠAMPIONA EVROPE: Hoću da učestvujem u rehabilitaciji Bosne

Bosna se nalazi pred gašenjem.

"Čuo sam za to. Ja i sada mogu da nabrojim: Delibašić, Krvavac, Radovanović, Varajić, Benaček, Izić... Ekipa koja je igrala. To je priča, urbana legenda Sarajeva i košarke", kazao je Dodik u intervjuu sarajevskom listu Avaz.

Bosna je tačno četiri decenije postala prvi jugoslovenski klub koji se popeo na vrh Evrope.

"Dođe neki tamo provincijski tim i pobeđuje Bosnu. Hoću da učestvujem u rehabilitaciji Bosne, da bude tim koji će igrati ABA ligu. To je nešto što ima smisla. Pitaju me hoću li doći na obeležavanje. Ako ima plan, doći ću. Ako je to ono: 'Joj jeste bilo lepo“ i sutra niko ništa ne priča o tome, a Bosna i dalje propada, neću", kazao je Dodik.

