NEBOJŠA ČOVIĆ PRESREĆAN POSLE TITULE: Na prljave akcije u Podgorici morala je da usledi reakcija! (KURIR TV)

Predsednik košarkaškog kluba Crvena zvezda Nebojša Čović rekao je povodom večerašnjeg kašnjenja pete utakmice finala plej-ofa ABA lige protiv Budućnosti da je "posle prljavih akcija u Podgorici morala da usledi reakcija", kao i da se on zbog toga izvinjava."To što se dešavalo na početku je nešto zbog čega sam jako brinuo. Na prljave akcije u Podgorici morala je da usledi reakcija. Nemam nameru da pričam o tome i da apsolviram to večeras. Znam šta je bilo kao prvokacija, kako je koji igrač izlazio na teren. Ipak, ja se zbog svega toga izvinjavam javnosti", rekao je Čović novinarima.

Utakmica je trebalo da počne u 19 časova, ali je početak pomeren za 58 minuta pošto je nekolicina navijača Zvezde ušla na parket prilikom zagrevanja igrača, nakon čega su košarkaši Budućnosti napustili parket.

Budućnost je zahtevala da se isprazni nekoliko redova iza i pored klupe. Pored klupe podgoričkog tima postavljeno je nekoliko žandarma i obezbedjenje.

Budućnost je pre početka utakmice saopštila da su igrači gadjani kovanicama, baterijama za mobilne telefone, kamenjem, upaljačima i stolicama, a da su fizički napadnuti Nemanja Gordić, Noris Kol i Erl Klark.

Čović je rekao da se Crvena zvezda večeras pozabavila da "spreči reakciju" navijača posle dešavanja u Podgorici.

"Zvezda se nikada nije bavila vredjanjem porodica, isticanjem transparenata. To što me drugi nabedjuju i ubedjuju u druge priče, to oni polaze od sebe i o sebi pričaju. Mi smo se danas bavili organizacijom da sprečimo reakciju", kazao je on.

Upitan da li su izjave trenera Budućnosti Jasmina Repeše zakuvale atmosferu, Čović je kazao da mu je "smešno da komentariše izjave trenera".

"Smešno mi je da pričam o trenerima. Sa mojim iskustvom od 52 godine i rada sa mnogim trenerima, glupo je da se traži alibi kada se utakmice gube sa velikom razlikom", naveo je on.

Čović je rekao da je "veoma bitno" što je Zvezda uprkos svemu izdržala "zatvorski režim u Podgorici" i na kraju osvojila titulu pred svojim navijačima.

Utakmica je počela sa zakašnjenjem od skoro sat vremena, pošto su navijači Zvezde ušli u teren dok su se igrači zagrevali, pa su košarkaši Budućnosti otišli u svlačionicu. Iz Budućnosti je zatim saopšteno da su fizički napadnuta trojica košarkaša i zahtevali su da se isprazni deo tribina iza i pored klupe.

U uzavreloj atmosferi pre početka utakmice, navijači Zvezde su dočekali igrače Budućnosti uvredama, bacali su na teren petarde, dimne bombe i razne predmete i uzvikivali "šiptari, šiptari".

