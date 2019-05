LAVICE RADE PUNOM PAROM! Saša Čađo poručuje: Borićemo se za svaku loptu!

Ekipa stiče kondiciju i uigrava se za Evropski šampionat koji će se ovog leta održati u našoj zemlji.

- Ovo mi je sedma godina priprema ovde na Zlatiboru. Radimo veoma kvalitetno. Ove godine imamo više trčanja, pošto je kratak period do šampionata. Sastav je malo izmenjen, imamo par novih igračica. Marina se vratila što nam mnogo prija. Ona je sa nama već duži period uz malu pauzu i nastavili smo sa istim načinom rada kao i pre. Nema tu nekih većih promena. Jednostavno mnogo radimo, mnogo truda ulažemo svaki dan, i mi igračice i svi članovi stručnog štaba koji daju sve od sebe da nam olakšaju posao i da nas što bolje prireme za prvenstvo. Na nama je da se borimo za svaku loptu i da ostavimo srce na terenu od prve do poslednje sekunde i nadam se finim rezultatima uz podršku sa tribina - rekla je reprezentativka Saša Čađo, koja se sa reprezentacijom popela na krov Evrope 2015, a godinu dana kasnije stigla i do olimpijske bronze.

foto: KSS

Još jedna osvajačica bronzane medalje na Igrama u Riju Dragana Stanković ističe da reprezentacija na Zlatiboru radi u odličnoj atmosferi.

- Pripreme teku u najboljem redu. Ovaj deo je najnapornijih i psihički i fizički, pa je potrebno vreme kako bi ušli u kondiciju i ritam. Radimo naporno kako bi napredovale i što bolje se pripremile za predstojeće Evropsko prvenstvo. Igramo protiv jakih reprezentacija u grupi koje imaju veliki kvalitet, pogotovo na pozicijama plejmejkera i centra. Pozivam naše navijače da na šampionatu budu naš šesti igrač - istakla je Dragana Stanković.

Kurir sport

Kurir