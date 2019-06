TRINKIJERI OBJASNIO: Rade je bio katastrofalan, ali odluka da on šutira nije bila pokeraška! Samo neka me kazne zbog košulje (KURIR TV)

"Mi smo puno bolje igrali u ponedeljak. Danas je bila izuzetno teška utakmica, ali to je bio jedini način da mi dobijemo. Zvezda je jako iskusna, čekala je da mi malo prestanemo, u trećoj četvrtini smo se malo zaustavili, bili smo predvidivi... Danas smo dali sve što imamo, sad moramo naći energije da odigramo još jednu dobru utakmicu u subotu", rekao je Trinkijeri novinarima posle utakmice.

Košarkaši Partizana izjednačili su na 1:1 protiv Crvene zvezde u finalnoj seriji plej-ofa Superlige, pošto su večeras pred svojim navijačima pobedili sa 73:72. Junak trijumfa bio je Rade Zagorac koji je sekund i po sekunde pre kraja poentirao za tri poena i tako doneo preokret svojoj ekipi.

Zagorac je pre tog napada odigrao vrlo lošu utakmicu, pa je novinare zanimalo da li je bio pokeraški potez da baš on dobije poslednji šut.

"Danas je Rade bio katastrofalan. Ja znam, on zna, ekipa zna. Nije mi se svidelo što su pojedinci sa tribina bili agresivni prema njemu jer mi nemamo 55 igrača. Ja sam zvao taj-aut, spremio akciju, ali je trener Zvezde zvao kontra tajm-aut i onda sam morao da promenim taktiku", rekao je Trinkijeri.

"Imam poverenje u svoje igrače, i kad nešto daš, uvek ćeš dobiti nešto nazad. Rade je ima talenat, visinu i meni je trebao takav igrač. Uopšte nije bilo pokeraški. On je to mogao da iznese i znao je da je loše igrao i još je više motivacije imao. To je Rade. Zato sam zvao njegov broj", dodao je Trinkijeri.

Na pitanje da li ekipa u teškim uslovima za igru može bolje, Trinkijeri je kazao da je više igrača mora bolje.

"Neki nisu bili u ritmu utakmice... Moramo da dovedemo utakmicu na naš teren, to je malo brža košarka", rekao je Trinkijeri.

U dvorani "Aleksandar Nikolić" večeras je bila velika vrućina, Trinkijeri se na konferenciji za novinare pojavio u majici.

"Ako me liga kazni zato što nisam u košulji, ja ću njih kazniti, 40 je stepeni, ne mogu četiri košulje da nosim", rekao je trener Partizana.

Treća utakmica na programu je u subotu, a domaćin je Zvezda.

(Beta, Foto: Starsport)

Kurir