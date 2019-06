SRBIJA SRUŠILA I DOMAĆINA: Košarkašice bolje od Francuske na kraju turnira u Renu

Meč je odigran u Glaz areni u Renu pred više od 4.000 gledalaca. U prethodna dva dana Srbija je izgubila od Rusije i pobedila je Tursku.

Najefikasnija u timu Srbije bila je kapitenka Jelena Bruks sa 20 poena, a dvocifrene su bile još i Ana Dabović sa 16, Nikolina Milić sa 15 i Aleksandra Crvendakić sa 13 poena.



Naš tim je izvanredno započeo meč i od starta stigao u solidno vođstvo. U prvoj četvrtini Srpkinje su trojke šutirale odličnih 6/8, a ostvarile su i čak 36 indeksih poena. Najveću prednost naš tim je imao od 12 poena razlike početkom druge četvrtine kada je bilo 32:20. Francuskinje su do prve prednosti stigle tek u 16 minutu (37:36), ali to vođstvo bilo je kratkog daha, pošto su naše košarkašice ponovo preuzele kontrolu utakmice i držale je do sredine poslednje deonice. Ni nova prednost Francuskinja nije dugo trajala, pa je i sama završnica pripala Srpkinjama u kojoj su potvrdile trijumf.



Prednost u skoku imale su Francuskinje za pet uhvaćenih lopti više (32-27). Šut za tri poena naših košarkašica na kraju je bio 48 posto (11/23), dok koncentracija u pojedinim trenucima nije bila na visini pošto je promašeno devet slobodnih bacanja. U uniformi na večerašnjoj utakmici protiv Francuske nije bila Sonja Petrović, a u igru nije ulazila Kristina Topuzović.



- Baš sam zadovoljna kako smo igrale. Borile smo se. Ispoštovale smo većinu stvari koje nam je Marina rekla i to se odrazilo na rezultat. Sa mnogo samopouzdanja idemo u Vršac i zadovoljne smo kako se pripremamo za Evropsko prvenstvo – rekla je Ana Dabović.



Držale smo dobar ritam od početka utakmice. Kontrolisale smo skok i ispoštovale smo sve što je selektorka tražila od nas, što nam je i donelo rezultat – istakla je Nikolina Milić.



Srbija se u ponedeljak vraća iz Francuske. U narednih par dana reprezentacija će trenirati u Beogradu, a pripreme za šampionat Evrope završiće u Vršcu. Prvenstvo u Zrenjaninu počinje 27. juna kada će naš tim igrati protiv Belorusije, dok će protivnici u grupi 28. i 30. juna biti još i Rusija i Belgija.



SRBIJA: Miljković 4, Čađo 9, Jovanović 4, Bruks 20, Butulija 5, Crvendakić 13, Milić 15, Stanković 2, Topuzović, Stanaćev, Dabović 16, Škorić, Dugalić 2.

