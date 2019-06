SRBIN KOJI JE PRVI ZAIGRAO ZA CIBONU SADA UVEO PRIMORSKU U ABA LIGU Marko Jagodić Kuridža : Regionalno takmičenje je među najboljima u Evropi

Srpski igrač proglašen je za MVP i time je i te kako doprineo da Primorska postane deo košarkaške elite naredne sezone.

- Naš cilj je bio da se plasiramo u ABA ligu 1, a to smo i ostvarili. Radi se o ogromnom uspehu za klub, i sada je na nama da nastavimo sa dobrim partijama naredne sezone, i naravno ako je moguće da napravimo što bolji rezultat. Naravno, treba da istaknem da smo osvojili i šampionat Slovenije i nacionalni kup, tako da imamo velike ambicije za budući period - poručio je Kuridža.

Krilni centar Primorske nije hteo da licitira koji su dometi kluba u ABA ligi, ali kako je rekao cilj je da se klub iz godine u godinu razvija i postane redovni učesnik ovog takmičenja.

- Mislim da će o tim stvarima više voditi računa trener i uprava, a sigurno znajući sve u kubu, oni će sve uraditi da mi budemo konkurentni. Činjenica je da smo prvi put u najjačem regionalnom takmičenju, što ce biti dodatni motiv za sve nas da se pokažemo u što boljem svetlu. Pretpostavljam da je cilj da budemo stabilni, i da iz godine u godinu sve više napredujemo. Siguran sam da ćemo mi igrači dati sve od sebe da na najbolji način predstavljamo klub, ali i grad Koper.

Marko Jagodic Kuridža ima samo reči hvale za ABA Ligu, napominjući da može da se poredi sa najjačim ligama Evrope.

- Sigurno da je najbolje takmičenje na ovim prostorima, igraju najbolji klubovi, a koliko su dominantni pokazuju i primer da je većina tih ekipa šampion u svojim nacionalnim prvenstvima. ABA liga je kvalitetna, može da se poredi sa najjačim evropskim ligama, što je još jedan plus. Svi se radujemo iz Primorske što ćemo igrati za najjačima sa ovih prostora - istakao je krilni centar kluba iz Kopra.

Srpski košarkaš smatra da je ova liga idealna za mlade igrače, koji potom bez problema mogu da nastupaju za najbolje klubove u Evropi i u NBA.

- ABA liga je odlična odskočna daska za mlade igrače. Pogledajte koliko je samo iz ovog takmičenja otišlo u najbolje ekipe Evrope, ali i NBA. Talentima izuzetno znači kad imaju u rukama jake utakmice, pa dosta njih se dokazalo i u Evroligi. Moje mišljenje da je ABA liga iz sezone u sezonu sve kvalitetnija i zanimljivija za gledanje.

Marko Jagodic Kuridža prvi je srpski igrač koji je posle rata nastupao za Cibonu, i kako sam kaže to su mu najbolje košarkaške godine.

- Jednostavno, takve stvari u životu se dešavaju. U Srbiji nisam prošao, stigla je ponuda iz Čapljine, gde me je zapazio Jasmin Repeša, i preporučio me Ciboni. Gledao me nekoliko puta na utakmicama i trenizima, tako sam otišao u Zagreb. Tako sam postao prvi Srbin koji je zaigrao za Cibonu posle rata. Meni su te godine najlepše vezane za košarku. Nikad nisam imao problema, tenzije, da mi bude nešto neprijatno. Svi su se trudili da se osećam dobro, bio sam zadovoljan, samo reči hvale za sve u klubu i navijačima. Mnogo sam im zahvalan, volim što sam bio deo takvog kluba, a ko zna, možda se jednog dana vratim tamo. U Hrvatskoj sam dosta vremena proveo tokom života, rođen sam u Zadru, iako trenutno živim u Novom Sadu - iskren je Marko Jagodic Kuridža.

Kuriozitet za košarkaša Primorskog da je sa svim klubovima u kojma je igrao osvajao titule najboljeg u šampionatu.

- Ne znam šta da vam kažem po tom pitanju. Uvek sam davao svoj maksimum gde kod da sam igrao. Lepo je kad se osvajaju prvenstva, siguran sam da je san svakog igrača da bude u najboljoj ekipi, to imponuje. Ali to je sve iza mene, sad se okrećem sadašnjosti, budućnosti, malo ko gleda šta je bilo u prošlosti.

Marko je priznao da mu je žao što nije zaigrao i za neki srpski klub.

- Voleo bih da sam nekada igrao u Srbiji, ili u nekom jačem klubu. To mi je bio košarkaski san, ali u sportu se nikad ne zna. Jedno su želje, drugo je realnost. I dalje navijam za naše klubove i drago mi je kad pobeđuju, kao da ja igram za njih.

Košarkaš Primorske veruje da repreznetacija Srbije može da ostvari dobar rezultat na predstojećem Mundobasketu u Kini.

- Očekivanja su velika, imamo dosta kvalitetnu reprezentaciju, vrhunske igrače. Svim srcem biću uz naše momke, nadati se najboljem i osvajanju neke od medalja – zaključuje Kuridža.

