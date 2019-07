MOĆNI ORLIĆI: Mladi košarkaši razbili i Francusku! Srbija maksimalna pred osminu finala

U meču trećeg kola Grupe D izabranici selektora Aleksandra Bućana prikazali su daleko najbolju igru u dosadašnjem toku šampionata i savladali do sada najtežeg rivala, selekciju Francuske.

Naš mladi tim je ključnu prednost stekao na početku drugog poluvremena koju je uspeo da sačuva do kraja: Srbija - Francuska 85:76 (26:22, 20:14, 18:24, 21:16).

Kao proplasirana ekipa Grupe D reprezentacija Srbije će u sutrašnjem meču osmine finala igrati protiv četvrtoplasiranog iz Grupe C, najverovatnije selekcijom Filipina.

Snažna selekcija Francuske nešto je bolje ušla u meč i većim delom prve četvrtine bila u minimalnom vođstvu. Ipak, u samoj završnici naš mladi tim je posle nekoliko dobrih odrbana došao i do igre u napadu a trojkom Pecarskog ovaj deo igre rešio u svoju korist sa 26:22. U nastavku duelu raspoloženom kapitenu Iliću, Petruševu i Paunoviću, pridružio se i Trifunović, što je Srbiji donelo maksimalnu prednost u 14. minutu - 35:26. „Trikolori“ su uspeli da se na trenutak trgnu i smanje u 17. minutu na 39:36. Međutim, usledio je sjajan odgovor srpskih reprezentativaca koji do kraja prvog poluvremena prave seriju 7:0 i stižu do dvocifrenog vođstva - 46:36.

Nastavila je Srbija sa odličnom igrom i dominacijom u vazdušnim duelima i na startu drugog poluvremena što je rezultiralo rekrodnom prednošću u 22. minutu - 52:36. Međutim, u nastavku duela, dolazi do pada koncentracije u igri našeg tima. Nekoliko ishitrenih šuteva, promašenih slobodnih bacanja i izgubljenih lopti pomogli su rivalu da do kraja trećeg perioda dođe do rezultatskog priključka - 64:60. Uspeo se selektor Bućan da primiri svoje izabranike koji su ubrzo ponovo došli do propoznatljive igre i dvocifrenog vođstva - 70:60. Bilo je to sasvim dovoljna zaliha da se mudrom igrom u samoj završnici sačuva prednost preko sjajnog tandema Pecarski-Petrušev, dođe do trijumfa - 85:76 koji je doneo prvo mesto u grupi i nešto lakšeg rivala u osmini finala.

SRBIJA: Petrušev 18 (13 sk, 2 as, 3 bl), Mićović, Islamović, Paunović 12 (3 as), Trifunović 10 (4 sk, 4 as), Cerovina 4, Vasiljević, Pecarski 28 (9 sk), Grbović, Ćubić, Ilić 10 (10 sk, 3 as), Kuzmanović 3.

