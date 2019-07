KOLIKO GOD DA SU LUDE, MI SMO LUĐE Butulija pred Švedsku: Ne bojimo se, znamo gde vodi pobeda (VIDEO)

"Kao i uvek, četvrtfinale je najbitniji meč na šampionatu. Mi smo prvi put u ovako ogromnoj hali i pred našim navijačima. Biće verovatno i malo pritiska, ali se nadam da ćemo se pokazati u pravom svetlu. Verujem i da ćemo preskočiti i ovu prepreku, lako", rekla je Butulija novinarima posle treninga.

Srbija je grupnu fazu završila sa tri pobede posle velike drame i borbe.

"Vreme je da krenemo da igramo jednu utakmicu od samog početka. Od starta da budemo koncentrisane, više nego do sada. Verovatno su nam neke stvari malo i odvlačile pažnju. Ne smemo da gubimo vreme, ne sme da bude niti jedan prazan minut meča", osvrnula se Butulija na komentar selektorke Marine Maljković da igračice treba da shvate da je zagrevanje do 20 sati, a da od 20.30 kreće meč.

"Skrenula nam je pažnju na to. Protekle tri utakmice smo igrale malo slabije u prvom poluvremenu i posle se tek budile, kada je bilo i najbitnije", rekla je Butulija.

Rival Srbije za polufinale biće Švedska, koja je u osmini finala izbacila domaćina Letoniju.

"Pobedile su jednog domaćina EP, sigurno da nemaju strah da dođu ovde i pokušaju da pobede i nas. Spremne smo i još više ćemo se spremiti do početka meča. One igraju borbenu košarku, ali to radimo i mi, još jače. Ne bojimo se. Znamo gde nas vodi pobeda", rekla je Butulija, koja je imala priliku da igra u Švedskoj.

"Nisam konkretno igrala sa devojkama koje su sada u reprezentaciji Švedske, ali poznajem njihov mentalitet. Koliko god da su one borbene, mi smo borbenije. Koliko god da su 'lude', mi smo još 'luđe'. Mislim da ni u čemu ne mogu da nam pariraju", zaključila je Butulija.



Aleksandra Crvendakić je puna optimizma.

"Čekali smo ovo. Ženska košarka u Areni je velika stvar i za nas i za decu koja treba da dođu posle nas. Tri pobede, zaboravimo to, sada srce na teren pa neka pobedi bolji. Svi znamo da je Švedska borbena i kvalitetna, ima tu igračica iz Evrolige. Očekuje se dobar meč i borba sa obe strane", rekla je Crvendakić.

Ona je rekla da eufoerije zbog igranja u Areni nema.

foto: Starsport©

"Prošla je euforija, trenirali smo u Areni. Mnogo nam znači podrška, znamo da će doći mnogo ljudi, ali naše je da mislimo na utakmicu. U svakom slučaju velika je čast igrati pred porodicom i prijateljima."

Crvendakić ističe da naš tim ima poseban kvalitet.

- Imamo druga leđa, to čini tim. Mi smo primer toga i drago mi je da se podržavamo i kad ide i kada ne ide.

Kurir sport / Tanjug

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir