SUTRA JE NOVI DAN: Marina Maljković imala snažnu poruku za košarkašice (KURIR TV)

"Lavice" su izgubile polufinale Evrobasketa (66:71), a u nedelju u 17.30 igraju sa Velikom Britanijom za bronzu.

"Nema mnogo priče posle ovakve utakmice. Ranije smo imale problem jer nismo igrali 40 minuta, a onda smo imale dobru utakmicu protiv Švedske. Sada smo znali da moramo još bolje. Sutra je novi dan i to je jedina stvar koju imam da kažem mom timu. Moramo što pre da se fokusiramo na tu utakmicu", rekla je Marina Maljković.

Ona je konstatovala da je naš tim loše ušao u utakmicu.

"Ponovo smo se zagrevali u prvom poluvremenu i u drugom počeli da igramo. Ne može se tako protiv Španije. Prosto, tek u drugom poluvremenu smo počeli da izgledamo normalno. Sutra nas čeka 40 minuta košarke, 25 minuta zagrevanje i 40 minuta košarke. Ništa magično novo nemam da vam kažem, samo to".

Srbija je prvi put povela u 36. minutu, ali posle toga nije uspela da postigne nijedan koš.

"U košarci morate praviti blokade, a svaka blokada mora da bude prednost. One znaju da ako se desi faul, ja to preuzimam na sebe. Nismo dali koš jer smo igrali bez bloka. To može da radi samo neka igračica iz WNBA, mi ne možemo. Samo poneke najbolje igračice sveta mogu da igraju jedan na pet protiv bilo koga, a ne protiv ovakve ekipe Španije", kaže Marina Maljković.

